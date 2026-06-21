Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Incident tragic în județul Olt. Adolescent de 17 ani, mort în apele râului Olteț

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 20:38

Un incident tragic a avut loc duminică, în județul Olt. Un adolescent în vârstă de 17 ani și-a găsit sfârșitul în râul Olteţ.

"În această după-amiază, pompierii olteni au fost sesizaţi prin apel 112, cu privire la faptul că un tânăr de 17 ani s-ar fi înecat în râul Olteţ, localitatea Voineasa", a transmis, duminică seară, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt.

La fața locului, s-au deplasat cu o autospecială de primă intervenţie şi comanda, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD, din cadrul staţiei Balş, dar şi doi scafandri din cadrul detaşamentului de pompieri Slatina.

Victima a fost scoasă la mal, dar, în ciuda tuturor eforturilor de o salva, medicii nu au mai putut să facă nimic și i-au declarat decesul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

adolescent mortinecatrâul olteţ

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe