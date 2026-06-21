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Locale· 1 min citire
Incident tragic în județul Olt. Adolescent de 17 ani, mort în apele râului Olteț
FOTO: News.ro
Un incident tragic a avut loc duminică, în județul Olt. Un adolescent în vârstă de 17 ani și-a găsit sfârșitul în râul Olteţ.
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