Accident grav în judeţul Mehedinţi: un mort și un rănit. A fost solicitată intervenția elicopterului SMURD

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 18:42

O persoană a murit şi alta a fost rănită, duminică, după ce un microbuz de marfă şi un autotren s-au ciocnit pe DN 56A, în judeţul Mehedinţi. La fața locului, a fost solicitată intervenția elicopterului SMURD, iar circulația în zonă a fost oprită pe ambele sensuri.

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