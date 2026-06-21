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Accident grav în judeţul Mehedinţi: un mort și un rănit. A fost solicitată intervenția elicopterului SMURD

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 18:42

O persoană a murit şi alta a fost rănită, duminică, după ce un microbuz de marfă şi un autotren s-au ciocnit pe DN 56A, în judeţul Mehedinţi. La fața locului, a fost solicitată intervenția elicopterului SMURD, iar circulația în zonă a fost oprită pe ambele sensuri.

O persoană a murit pe loc

”În această după-amiază, pompierii mehedinţeni au fost solicitaţi să intervină pentru gestionarea unui accident rutier produs pe DN 56A, în localitatea Bucura, între un microbuz de marfă şi un autotren. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de descarcerare şi o ambulanţă SMURD din cadrul Staţiei de Pompieri Vânju Mare şi o autospecială de descarcerare şi una de stingere din cadrul Detaşamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin. De asemenea, în sprijin s-au deplasat şi trei ambulanţe SAJ”, a transmis, duminică, ISU Mehedinţi.

La sosirea echipajelor, o victimă se afla încarcerată fiind nevoie de intervenţia pompierilor pentru extragerea acesteia.

”Din nefericire, victima a fost declarată decedată. Pentru cea de-a doua victimă, echipajul SAJ a solicitat elicopterul SMURD”, a mai transmis sursa citată.

Traficul în zonă este blocat

Centrul Infotrafic a precizat că circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind în creştere.

Potrivit sursei citate, ae estimează reluarea circulaţiei în jurul orei 20:00.

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