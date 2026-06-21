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Locale· 1 min citire
Accident grav în judeţul Mehedinţi: un mort și un rănit. A fost solicitată intervenția elicopterului SMURD
FOTO: News.ro
O persoană a murit şi alta a fost rănită, duminică, după ce un microbuz de marfă şi un autotren s-au ciocnit pe DN 56A, în judeţul Mehedinţi. La fața locului, a fost solicitată intervenția elicopterului SMURD, iar circulația în zonă a fost oprită pe ambele sensuri.
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