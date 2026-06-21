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Locale· 1 min citire

Urs împușcat după ce a intrat într-o gospodărie din Valea Avrigului și a ucis 20 de găini

Urs / Foto arhivă

Urs / Foto arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 12:07

Un urs care a pătruns într-o gospodărie de pe Valea Avrigului, în județul Sibiu, a fost împușcat de echipele de intervenție după ce a ucis aproximativ 20 de găini și a refuzat să părăsească proprietatea. Autoritățile locale susțin că animalul reprezenta un pericol real pentru siguranța oamenilor.

Incidentul a avut loc sâmbătă, în urma unui apel la 112 care anunța prezența ursului în curtea unei gospodării. La fața locului s-a deplasat echipa de intervenție constituită conform legislației în vigoare, formată din reprezentanți ai Primăriei Avrig, ai gestionarului fondului cinegetic și ai Poliției Locale.

Potrivit autorităților, ursul se afla încă în incinta proprietății la momentul sosirii echipelor și continua să reprezinte o amenințare pentru persoane și bunuri. În aceste condiții, după evaluarea situației și în conformitate cu prevederile legale, s-a decis împușcarea animalului.

Viceprimarul orașului Avrig, Ciprian Stoișor, a declarat că siguranța cetățenilor rămâne prioritară, iar măsurile luate în astfel de situații sunt adoptate în baza evaluării riscurilor și cu respectarea cadrului legal.

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