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Locale· 1 min citire
Urs împușcat după ce a intrat într-o gospodărie din Valea Avrigului și a ucis 20 de găini
Urs / Foto arhivă
Un urs care a pătruns într-o gospodărie de pe Valea Avrigului, în județul Sibiu, a fost împușcat de echipele de intervenție după ce a ucis aproximativ 20 de găini și a refuzat să părăsească proprietatea. Autoritățile locale susțin că animalul reprezenta un pericol real pentru siguranța oamenilor.
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