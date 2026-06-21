Urs împușcat după ce a intrat într-o gospodărie din Valea Avrigului și a ucis 20 de găini

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 12:07

Un urs care a pătruns într-o gospodărie de pe Valea Avrigului, în județul Sibiu, a fost împușcat de echipele de intervenție după ce a ucis aproximativ 20 de găini și a refuzat să părăsească proprietatea. Autoritățile locale susțin că animalul reprezenta un pericol real pentru siguranța oamenilor.

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