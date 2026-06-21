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Locale· 1 min citire
Incident grav pe Transfăgărăşan. O mașină parcată a căzut într-o râpă. Întregul moment, surpins VIDEO
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Un incident grav a avut loc pe Transfăgărășan, unde o mașină parcată a fost grav avariată, după ce a căzut într-o râpă. Întregul moment a fost filmat de turiștii ce se aflau în zonă și care spun că șoferița nu a asigurat autovehiculul cu frâna de mână în momentul în care l-a parcat.
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