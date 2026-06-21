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Trafic blocat pe DN 1. O persoană este resuscitată, după ce o mașină s-a ciocnit frontal cu un TIR

FOTO: tribuna.ro

FOTO: tribuna.ro

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 16:05

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc duminică după-amiază, pe DN 1, în județul Sibiu. O persoană este resuscitată după ce o mașină s-a ciocnit frontal cu un TIR. Traficul rutier în zonă este blocat.

"Poliţiştii rutieri intervin la un accident de circulaţie, produs pe DN 1, km 294, între localităţile Veştem şi Bradu. Traficul rutier este blocat complet", a anunțat Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu.

Potrivit reprezentanților instituției, la faţa locului intervin şi echipaje ISU.

"Din primele informaţii în accident sunt implicate un autocamion şi o maşină. Două persoane au avut nevoie de intervenţia echipajului de descarcerare", a transmis ISU Sibiu.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a transmis că una dintre victime este resuscitată.

"Circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind ridicate", a transmis Centrul Infotrafic.

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