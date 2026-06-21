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Locale· 1 min citire
Trafic blocat pe DN 1. O persoană este resuscitată, după ce o mașină s-a ciocnit frontal cu un TIR
FOTO: tribuna.ro
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc duminică după-amiază, pe DN 1, în județul Sibiu. O persoană este resuscitată după ce o mașină s-a ciocnit frontal cu un TIR. Traficul rutier în zonă este blocat.
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