Accident de muncă la o fabrică de țevi din Suceava. Un muncitor și-a prins capul într-un utilaj

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 16:04

Un bărbat de 26 de ani a fost rănit duminică după-amiază, după ce și-a prins capul într-un utilaj pe care încerca să îl repare, la o fabrică de țevi din comuna Baia, județul Suceava. Victima a suferit un traumatism cranio-facial și a fost transportată de urgență la spital.

Distribuie articolul