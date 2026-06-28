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Social· 1 min citire
Accident de muncă la o fabrică de țevi din Suceava. Un muncitor și-a prins capul într-un utilaj
Ambulanță
Un bărbat de 26 de ani a fost rănit duminică după-amiază, după ce și-a prins capul într-un utilaj pe care încerca să îl repare, la o fabrică de țevi din comuna Baia, județul Suceava. Victima a suferit un traumatism cranio-facial și a fost transportată de urgență la spital.
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