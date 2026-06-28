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Accident de muncă la o fabrică de țevi din Suceava. Un muncitor și-a prins capul într-un utilaj

Ambulanță

Ambulanță

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 16:04

Un bărbat de 26 de ani a fost rănit duminică după-amiază, după ce și-a prins capul într-un utilaj pe care încerca să îl repare, la o fabrică de țevi din comuna Baia, județul Suceava. Victima a suferit un traumatism cranio-facial și a fost transportată de urgență la spital.

Accidentul a avut loc duminică după amiază, în incinta unei fabrici de ţevi din comuna Baia, judeţul Suceava. 

”La fata locului a fost trimis un echipaj de la Serviciul de ambulanţă Judeţean, care a găsit un tânăr de 26 de ani cu traumatism cranio-facial prin strivire, dupa ce şi-a prins capul într-un utilaj”, informează Serviciul de Ambulanţă Suceava.

 Primele date arată că  utilajul se defectase, iar muncitorul a băgat capul să încerce să îl repare.

 La momentul sosirii echipajului medical, victima era conştientă. Bărbatul a fost stabilizat şi transportat la UPU Suceava.

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