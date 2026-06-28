Un primar francez a răcorit protestatarii cu furtunul. Când spiritele s-au încins prea tare, a aruncat cu apă pe ei - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 16:55

Canicula care sufocă Franța a dat naștere unei scene desprinse parcă dintr-o comedie. În timp ce temperaturile urcă la valori greu de suportat, iar oamenii caută cu disperare umbra și orice sursă de răcoare, câțiva protestatari au ales să iasă în stradă tocmai în mijlocul arșiței.

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