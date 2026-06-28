Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Un primar francez a răcorit protestatarii cu furtunul. Când spiritele s-au încins prea tare, a aruncat cu apă pe ei - VIDEO

Primarul francez care a răcorit protestatarii cu furtunul

Primarul francez care a răcorit protestatarii cu furtunul

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 16:55

Canicula care sufocă Franța a dat naștere unei scene desprinse parcă dintr-o comedie. În timp ce temperaturile urcă la valori greu de suportat, iar oamenii caută cu disperare umbra și orice sursă de răcoare, câțiva protestatari au ales să iasă în stradă tocmai în mijlocul arșiței.

Numai că protestul a avut parte de o intervenție la care nimeni nu se aștepta. În loc de discursuri, negocieri sau apeluri la calm, primarul orașului Carcassonne, Christophe Barthès, a venit cu o soluție... mult mai răcoritoare.

Protest încins... la propriu și la figurat

Manifestanții se adunaseră în fața clădirii, iar atmosfera devenea din ce în ce mai tensionată. Pe lângă schimbul obișnuit de replici, și mercurul din termometre urca fără milă.

Privind scena de la balcon, edilul a ajuns probabil la concluzia că, înainte de orice dezbatere, oamenii aveau nevoie să se răcorească.

View on Instagram

Furtunul a devenit „arma” împotriva caniculei

Fără prea multe explicații, Christophe Barthès a apărut la balcon cu un furtun de grădină și a început să stropească protestatarii aflați dedesubt.

Apa a curs din belșug, iar imaginile au făcut imediat înconjurul internetului. Unii dintre cei prezenți au încercat să se ferească, în timp ce alții au părut să accepte cu zâmbetul pe buze dușul neașteptat, mai ales în condițiile în care temperaturile din Franța au atins niveluri sufocante.

O metodă de calmare pe care puțini ar fi anticipat-o

Într-o perioadă în care autoritățile franceze se luptă cu unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimii ani, gestul primarului a fost privit de mulți și printr-o notă de umor.

Dacă spiritele se încingeau în timpul protestului, apa rece părea, cel puțin pentru câteva momente, să rezolve ambele probleme deodată: și căldura de afară, și tensiunea dintre participanți.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

primarprimar francezprotestataricaniculacanicula franta

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe