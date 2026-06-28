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Social· 2 min citire
Un primar francez a răcorit protestatarii cu furtunul. Când spiritele s-au încins prea tare, a aruncat cu apă pe ei - VIDEO
Primarul francez care a răcorit protestatarii cu furtunul
Canicula care sufocă Franța a dat naștere unei scene desprinse parcă dintr-o comedie. În timp ce temperaturile urcă la valori greu de suportat, iar oamenii caută cu disperare umbra și orice sursă de răcoare, câțiva protestatari au ales să iasă în stradă tocmai în mijlocul arșiței.
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