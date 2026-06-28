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Social· 1 min citire
Cadavru în stare de putrefacție, descoperit într-un apartament din Ploiești: locatarii au reclamat mirosul puternic
Poliție
Descoperire șocantă într-un apartament din municipiul Ploiești! Un cadavru aflat în stare avansată de putrefacţie a fost găsit, duminică, de polițiștii. Agenții au intervenit după ce vecinii au reclamat mirosul puternic care se simţea din locuinţa respectivă.
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