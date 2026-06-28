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Intervenție de amploare la barajul Viștea din Brașov: o persoană este căutată după ce a dispărut în apă

Elicopter SMURD

Elicopter SMURD

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 20:39

Pompierii și salvatorii intervin, duminică seara, în zona barajului Viștea, din județul Brașov, pentru găsirea unei persoane posibil înecate. Alte două persoane - un adult și un minor - au fost scoase din apă conștiente.

Minorul a scăpat nevătămat, iar căutările continuă cu sonar și dronă subacvatică

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov, echipele de intervenție desfășoară operațiuni de căutare pentru un adult care nu a mai ieșit la suprafață și este considerat posibil înecat.

Între timp, un adult și un minor au fost salvați din apă și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

În urma evaluării efectuate de medicul aflat la bordul elicopterului SMURD, s-a stabilit că minorul nu necesită transport la spital. Adultul a fost transportat la o unitate medicală din Făgăraș pentru investigații suplimentare.

Operațiunea de căutare este sprijinită de echipa Salvamont Brașov, care utilizează sonar și dronă subacvatică pentru scanarea zonei. De asemenea, un elicopter SMURD survolează perimetrul.

La intervenție participă și două bărci pneumatice, un echipaj SMURD, precum și scafandri solicitați de la ISU Sibiu și ISU Covasna.

Pentru facilitarea căutărilor, autoritățile au oprit temporar deversarea barajului. Misiunea este în plină desfășurare.

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