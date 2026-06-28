Intervenție de amploare la barajul Viștea din Brașov: o persoană este căutată după ce a dispărut în apă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 20:39

Pompierii și salvatorii intervin, duminică seara, în zona barajului Viștea, din județul Brașov, pentru găsirea unei persoane posibil înecate. Alte două persoane - un adult și un minor - au fost scoase din apă conștiente.

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