Canicula mai face o victimă! Un bărbat a murit după ce a fost găsit inconștient pe câmp, în Iași

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 20:34

Valul de caniculă face noi victime. Un bărbat de 56 de ani, paznic la o turmă de oi din județul Iași, a murit duminică, după ce a fost găsit în stop cardio-respirator pe câmp și transportat în stare critică la Spitalul „Sf. Spiridon”.

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