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Canicula mai face o victimă! Un bărbat a murit după ce a fost găsit inconștient pe câmp, în Iași

Cioban

Cioban

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 20:34

Valul de caniculă face noi victime. Un bărbat de 56 de ani, paznic la o turmă de oi din județul Iași, a murit duminică, după ce a fost găsit în stop cardio-respirator pe câmp și transportat în stare critică la Spitalul „Sf. Spiridon”.

Bărbatul, din localitatea Rusenii Noi, a fost găsit inconștient pe câmp, iar echipajele medicale sosite la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare.

Potrivit coordonatorului UPU-SMURD Iași, prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu, resuscitarea a continuat aproximativ o oră, inclusiv pe durata transportului către spital.

„Primul echipaj de ambulanţă, cu asistent medical, a început imediat manevrele de resuscitare, acestea fiind continuate de un echipaj cu medic pe tot parcursul transportului către spital. La sosirea în UPU, pacientul avea o temperatură corporală de aproximativ 40 de grade Celsius şi se afla în asistolie de peste 30 de minute. În ciuda eforturilor depuse de personalul medical, a fost declarat decesul”, a declarat medicul.

Martorii spun că bărbatul ar fi stat o perioadă îndelungată în soare și ar fi consumat alcool înainte de a fi găsit inconștient.

Cauzele exacte ale decesului vor fi stabilite după efectuarea necropsiei.

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