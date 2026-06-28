Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Canicula mai face o victimă! Un bărbat a murit după ce a fost găsit inconștient pe câmp, în Iași
Cioban
Valul de caniculă face noi victime. Un bărbat de 56 de ani, paznic la o turmă de oi din județul Iași, a murit duminică, după ce a fost găsit în stop cardio-respirator pe câmp și transportat în stare critică la Spitalul „Sf. Spiridon”.
Citește și
- 20:39Intervenție de amploare la barajul Viștea din Brașov: o persoană este căutată după ce a dispărut în apă
- 20:24Tentativă de afectare a siguranței feroviare pe linia Dărmănești-Cacica. Trei traverse, găsite pe șine
- 20:19Fum într-un tren de călători, în gara Salva: pasagerii au fost evacuați
- 20:15Fetița de 10 ani ucisă în accidentul din Timiș, omagiată de profesori: "Erai un copil bun, curat la suflet și plin de lumină"
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News