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Vremea· 1 min citire
ANM, noi date despre caniculă: cât vor mai dura temperaturile extreme în România
Caniculă
Publicat28 iun. 2026, 18:42
SursăRealitatea PLUS
Valul de căldură extremă s-a instalat în toată țara. Meteorologii au emis cod roșu și portocaliu de caniculă, care aduc temperaturi sufocante și nopți tropicale. Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat, la Realitatea PLUS, care sunt cele mai afecate zone și cât mai durează avertizările meteo.
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