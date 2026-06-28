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Tentativă de afectare a siguranței feroviare pe linia Dărmănești-Cacica. Trei traverse, găsite pe șine
Șine de tren
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA anunță o posibilă tentativă de afectare a siguranței circulației feroviare pe linia Dărmănești-Cacica, după ce mecanicul unui tren a observat trei traverse amplasate pe șine. Incidentul este anchetat de Poliția Transporturi Feroviare Suceava.
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