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Tentativă de afectare a siguranței feroviare pe linia Dărmănești-Cacica. Trei traverse, găsite pe șine

Șine de tren

Șine de tren

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 20:24

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA anunță o posibilă tentativă de afectare a siguranței circulației feroviare pe linia Dărmănești-Cacica, după ce mecanicul unui tren a observat trei traverse amplasate pe șine. Incidentul este anchetat de Poliția Transporturi Feroviare Suceava.

Potrivit CFR SA, incidentul a avut loc în jurul orei 16:53, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași, la kilometrul 14+900, pe linia curentă Dărmănești-Cacica.

Mecanicul trenului R 5733, operat de CFR Călători, a observat pe linie trei traverse amplasate de persoane neidentificate. Acesta a acționat preventiv, iar obiectele au fost îndepărtate de pe șine.

Conform primelor informații, traversele ar fi provenit din zona marginii prismei de piatră spartă, unde erau utilizate pentru menținerea lățimii corespunzătoare a acesteia.

CFR SA precizează că tratează incidentul ca pe o tentativă gravă de afectare a siguranței circulației feroviare, având în vedere riscurile generate de amplasarea intenționată a unor obiecte pe calea ferată.

„Încadrarea juridică a faptei și identificarea persoanelor responsabile revin instituțiilor abilitate”, a transmis compania.

În acest caz a fost sesizată Poliția Transporturi Feroviare Suceava, care desfășoară verificări pentru stabilirea circumstanțelor producerii incidentului.

CFR SA condamnă astfel de acțiuni și subliniază că infrastructura feroviară este un obiectiv de interes public, a cărui protecție reprezintă o responsabilitate comună. De asemenea, compania afirmă că acționează permanent pentru monitorizarea infrastructurii și prevenirea unor astfel de situații.

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