Tentativă de afectare a siguranței feroviare pe linia Dărmănești-Cacica. Trei traverse, găsite pe șine

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 20:24

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA anunță o posibilă tentativă de afectare a siguranței circulației feroviare pe linia Dărmănești-Cacica, după ce mecanicul unui tren a observat trei traverse amplasate pe șine. Incidentul este anchetat de Poliția Transporturi Feroviare Suceava.

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