Scumpiri la pompă de la 1 iulie. Românii riscă să plătească mai mult pentru benzină și motorină după expirarea plafonării

Românii vor primi o nouă lovitură chiar de la 1 iulie. Măsura prin care a fost plafonat adaosul comercial la carburanți expiră peste doar 3 zile. Experții spun că vom avea noi scumpiri la pompă.
Șoferii din România ar putea resimți în curând o nouă creștere a prețurilor la carburanți, după ce mai multe măsuri de protecție introduse de autorități ajung la final. De la 1 iulie, există riscul ca benzina și motorina să se scumpească, odată cu expirarea schemelor prin care a fost limitat prețul final la pompă.
Măsurile actuale, care au vizat atât plafonarea adaosului comercial, cât și reducerea accizei la motorină, sunt valabile până la 30 iunie, urmând ca efectele lor să înceteze automat dacă nu sunt prelungite.
Măsurile de reducere a prețurilor expiră la final de iunie
În ultimele luni, autoritățile au aplicat un mecanism prin care prețurile la carburanți au fost menținute sub control. Printre acestea se numără plafonarea adaosului comercial practicat de distribuitori, dar și reducerea accizei la motorină.
În cazul motorinei, impactul a fost unul semnificativ, prețul fiind redus cu aproximativ 36 de bani pe litru, cu TVA inclus, printr-o combinație de măsuri fiscale și comerciale. Această intervenție a fost aplicată printr-o ordonanță de urgență, valabilă în perioada 1 aprilie – 30 iunie.
De asemenea, acciza la motorină a fost diminuată cu 30 de bani pe litru, fără TVA, în contextul în care aceasta reprezenta o parte importantă din costul final al carburantului.
Riscul de scumpiri și limitările Guvernului interimar
Odată cu apropierea termenului de expirare, specialiștii atrag atenția că prețurile ar putea crește din nou de la începutul lunii iulie, dacă măsurile nu vor fi prelungite.
Situația este complicată și de faptul că actualul Guvern interimar are atribuții limitate, ceea ce îngreunează luarea unor decizii rapide privind continuarea schemelor de sprijin.
În acest context, șoferii ar putea fi nevoiți să se pregătească pentru un nou val de scumpiri la pompă chiar de la începutul lunii iulie.