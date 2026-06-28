Scumpiri la pompă de la 1 iulie. Românii riscă să plătească mai mult pentru benzină și motorină după expirarea plafonării

Publicat 28 iun. 2026, 16:08 Sursă Realitatea PLUS

Românii vor primi o nouă lovitură chiar de la 1 iulie. Măsura prin care a fost plafonat adaosul comercial la carburanți expiră peste doar 3 zile. Experții spun că vom avea noi scumpiri la pompă.

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