Tone de castraveți lăsați pe câmp. Fermierii refuză să mai vândă la prețuri de nimic - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 15:30

Situație dificilă pentru legumicultorii din comuna Matca, județul Galați, una dintre cele mai importante zone de producție de legume din România. Munca de luni întregi a agricultorilor ajunge, în unele cazuri, să fie irosită, după ce sute de kilograme de castraveți buni de consum rămân nevalorificate și ajung să fie aruncate pe câmp.

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