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Tone de castraveți lăsați pe câmp. Fermierii refuză să mai vândă la prețuri de nimic - VIDEO
Tone de castraveți lăsați pe câmp.
Situație dificilă pentru legumicultorii din comuna Matca, județul Galați, una dintre cele mai importante zone de producție de legume din România. Munca de luni întregi a agricultorilor ajunge, în unele cazuri, să fie irosită, după ce sute de kilograme de castraveți buni de consum rămân nevalorificate și ajung să fie aruncate pe câmp.
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