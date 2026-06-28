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Tone de castraveți lăsați pe câmp. Fermierii refuză să mai vândă la prețuri de nimic - VIDEO

Tone de castraveți lăsați pe câmp.

Tone de castraveți lăsați pe câmp.

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 15:30

Situație dificilă pentru legumicultorii din comuna Matca, județul Galați, una dintre cele mai importante zone de producție de legume din România. Munca de luni întregi a agricultorilor ajunge, în unele cazuri, să fie irosită, după ce sute de kilograme de castraveți buni de consum rămân nevalorificate și ajung să fie aruncate pe câmp.

Problema principală o reprezintă prețul extrem de scăzut oferit de intermediari, care îi pune pe fermieri în fața unei alegeri dificile: să vândă sub costul muncii sau să renunțe complet la recoltă.

Prețuri de 30 de bani pe kilogram, sub costurile de producție

Fermierii spun că prețurile oferite în piață nu mai acoperă nici măcar cheltuielile de bază pentru producție, iar munca depusă în solarii nu mai este rentabilă.

În multe cazuri, intermediarii oferă în jur de 30 de bani pe kilogram, o sumă considerată derizorie de legumicultori în raport cu investițiile, timpul și efortul necesar pentru cultivarea castraveților.

În aceste condiții, mulți producători aleg să nu mai livreze marfa către samsari și preferă să scoată castraveții din solarii și să îi lase să se degradeze pe câmp, decât să îi vândă în pierdere.

Recolte pierdute și frustrări tot mai mari în rândul fermierilor

În zona Matca, fenomenul nu este unul izolat, iar fermierii spun că se repetă în fiecare sezon, atunci când producția este mare, iar prețurile scad dramatic.

Tone de legume ajung astfel să nu mai fie valorificate, deși sunt bune pentru consum, ceea ce generează pierderi importante pentru producători și nemulțumiri tot mai mari în rândul acestora.

Pentru mulți legumicultori, situația ridică semne serioase de întrebare cu privire la sustenabilitatea activității agricole în condițiile actuale de piață, în care prețul de vânzare nu reflectă munca depusă în ferme.

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