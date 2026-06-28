Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Credincioșii se pregătesc de Sfinții Petru și Pavel. Credința în Dumnezeu, singura speranță sub guvernarea Bolojan

Sfinții Petru și Pavel

Sfinții Petru și Pavel

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iun. 2026, 11:09
SursăRealitatea PLUS

Credincioșii participă astăzi la Sfânta Liturghie care se săvârșește înainte de celebrarea Sfințiilor Apostoli Petru și Pavel. La Mănăstirea Pantocrator au venit astăzi oameni din toate colțurile țării. Speranța lor a rămas doar în Dumnezeu, pentru că viața este tot mai grea în guvernarea Bolojan: inflație record, scumpiri colosale și venituri mult sub coșul de consum, potrivit Realitatea PLUS.

Zeci de credincioși participă astăzi la liturghia de duminică de la Mănăstirea Pantocrator, înainte de sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel. Aproximativ 500.000 de români își serbează mâine ziua de nume. Oamenii spun că, în această perioadă dificilă, singura lor nădejde a rămas în Dumnezeu, mai ales pe fondul scumpirilor și al veniturilor mici.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

sfintii petru si pavel

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe