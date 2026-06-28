Credincioșii se pregătesc de Sfinții Petru și Pavel. Credința în Dumnezeu, singura speranță sub guvernarea Bolojan

Publicat 28 iun. 2026, 11:09 Sursă Realitatea PLUS

Credincioșii participă astăzi la Sfânta Liturghie care se săvârșește înainte de celebrarea Sfințiilor Apostoli Petru și Pavel. La Mănăstirea Pantocrator au venit astăzi oameni din toate colțurile țării. Speranța lor a rămas doar în Dumnezeu, pentru că viața este tot mai grea în guvernarea Bolojan: inflație record, scumpiri colosale și venituri mult sub coșul de consum, potrivit Realitatea PLUS.

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