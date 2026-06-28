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Social· 1 min citire
Facturi tot mai mari, venituri prea mici. Românii nu mai rezistă și ajung să facă sacrificii uriașe - VIDEO
Sărăcie
Publicat28 iun. 2026, 08:03
SursăRealitatea PLUS
Tot mai mulți români spun că le este din ce în ce mai greu să facă față cheltuielilor de zi cu zi. Prețurile la alimente, energie și servicii au crescut semnificativ, în timp ce salariile rămân insuficiente pentru un trai decent, conform Realitatea PLUS.
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