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Facturi tot mai mari, venituri prea mici. Românii nu mai rezistă și ajung să facă sacrificii uriașe - VIDEO

Sărăcie

Sărăcie

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iun. 2026, 08:03
SursăRealitatea PLUS

Tot mai mulți români spun că le este din ce în ce mai greu să facă față cheltuielilor de zi cu zi. Prețurile la alimente, energie și servicii au crescut semnificativ, în timp ce salariile rămân insuficiente pentru un trai decent, conform Realitatea PLUS.

Puterea de cumpărare a scăzut, iar numeroase familii sunt nevoite să facă sacrificii uriașe pentru a-și putea plăti facturile. Situația economică pune presiune asupra milioanelor de români care se luptă lunar să își acopere nevoile de bază.

Oamenii vorbesc despre sărăcie, necazuri și lipsa unor soluții reale. Mulți dau vina pe prețurile care au crescut rapid, dar și pe felul în care este condusă țara. Pentru ei, problema nu mai este doar una economică, ci una care se simte direct în casă, la fiecare cumpărătură și la fiecare factură primită. Unii români spun că muncesc, dar tot nu reușesc să acopere toate cheltuielile. Alții se plâng că tinerii nu mai văd un viitor sigur în țară și că sunt nevoiți să plece pentru a putea trăi mai bine.

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