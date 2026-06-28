Facturi tot mai mari, venituri prea mici. Românii nu mai rezistă și ajung să facă sacrificii uriașe - VIDEO

Publicat 28 iun. 2026, 08:03 Sursă Realitatea PLUS

Tot mai mulți români spun că le este din ce în ce mai greu să facă față cheltuielilor de zi cu zi. Prețurile la alimente, energie și servicii au crescut semnificativ, în timp ce salariile rămân insuficiente pentru un trai decent, conform Realitatea PLUS.

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