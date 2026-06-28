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Social· 1 min citire
Arșița lovește din nou. Mașină cuprinsă de flăcări în parcarea unui mall din Baia Mare - VIDEO
Mașină cuprinsă de flăcări în parcarea unui mall din Baia Mare
Un incident care a creat panică în rândul celor aflați într-o zonă comercială din Baia Mare a avut loc după ce un autoturism a fost cuprins de flăcări chiar în parcarea unui mall situat pe Bulevardul Unirii.
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