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Arșița lovește din nou. Mașină cuprinsă de flăcări în parcarea unui mall din Baia Mare - VIDEO

Mașină cuprinsă de flăcări în parcarea unui mall din Baia Mare

Mașină cuprinsă de flăcări în parcarea unui mall din Baia Mare

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 14:45

Un incident care a creat panică în rândul celor aflați într-o zonă comercială din Baia Mare a avut loc după ce un autoturism a fost cuprins de flăcări chiar în parcarea unui mall situat pe Bulevardul Unirii.

Situația a necesitat intervenția rapidă a echipajelor de urgență, care au fost alertate pentru stingerea incendiului și securizarea perimetrului.

Focul s-a manifestat la nivelul unui autoturism aflat în parcare, iar martorii au observat degajări de fum și flăcări care au atras imediat atenția celor din zonă.

Intervenție de urgență în parcarea centrului comercial

La scurt timp după semnalarea incidentului, pompierii au fost mobilizați pentru a interveni la fața locului. Echipajele au acționat pentru stingerea incendiului și pentru a preveni extinderea flăcărilor către alte autovehicule aflate în apropiere.

Zona a fost asigurată pentru a permite intervenția în condiții de siguranță, iar circulația în apropierea parcării a fost restricționată pe durata operațiunii.

Pompierii centrului comercial nu au intervenit

Potrivit informațiilor disponibile, pompierii centrului comercial nu au intervenit în stingerea incendiului, intervenția fiind preluată de echipajele de pompieri chemate special la fața locului.

Acestea au reușit să gestioneze situația și să limiteze riscurile asociate incendiului, evitând propagarea flăcărilor către alte vehicule sau zone ale parcării.

După intervenția pompierilor, incendiul a fost lichidat, iar zona a fost verificată pentru a elimina orice risc suplimentar.

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