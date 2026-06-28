Canicula ocolește aceste locuri din România. Aici oamenii ies în haine groase, iar termometrele arată doar 15 grade

Canicula continuă să domine cea mai mare parte a României, cu temperaturi greu de suportat în numeroase regiuni ale țării. În timp ce în orașe oamenii caută umbra, pornesc aparatele de aer condiționat sau aleg ștrandurile și piscinele pentru a se răcori, există câteva zone unde peisajul și vremea spun cu totul altă poveste.
La altitudini ridicate și în mijlocul pădurilor, mercurul din termometre rămâne cu aproape 15 grade mai jos decât în zonele afectate de valul de căldură. Cei care ajung acolo spun că diferența este atât de mare încât au impresia că au trecut dintr-un anotimp în altul.
Destinațiile unde căldura pare să nu fi ajuns
Tot mai mulți români aleg în această perioadă să lase în urmă temperaturile sufocante și să petreacă măcar câteva zile în locuri unde aerul este rece, iar atmosfera mult mai plăcută.
Munții și pădurile au devenit principalele destinații pentru cei care vor să evadeze din orașele încinse de caniculă. În unele dintre aceste locuri, temperatura este suficient de scăzută încât turiștii renunță la hainele de vară și își îmbracă din nou gecile sau hanoracele.
Pe lângă răcoare, mulți aleg aceste destinații și pentru liniștea oferită de natură sau pentru peisajele spectaculoase, transformând escapadele de câteva zile într-o alternativă la concediile petrecute pe litoral.
Zăpada încă poate fi văzută pe Transalpina
Unul dintre cele mai căutate locuri în această perioadă este Transalpina, cea mai înaltă șosea din România. La altitudinile mari, urmele de zăpadă nu au dispărut complet, iar contrastul față de temperaturile din zonele de câmpie este impresionant.
În Pasul Urdele, situat la peste 2.000 de metri altitudine, aerul este considerabil mai rece, iar diferența se simte imediat ce turiștii ajung în zonă. După zile petrecute în arșița din orașe, mulți spun că schimbarea este exact ceea ce aveau nevoie.
Pădurile din apropierea Brașovului atrag tot mai mulți turiști
Nu doar Transalpina oferă o alternativă la temperaturile extreme. Și pădurile din apropierea Brașovului au devenit un refugiu pentru cei care încearcă să scape de caniculă.
La umbra copacilor, aerul poate fi cu aproximativ 10 grade Celsius mai rece decât în centrul orașului, ceea ce face ca plimbările prin natură să fie mult mai confortabile chiar și în cele mai călduroase zile.
Mulți vizitatori aleg să se oprească și la izvoarele cu apă rece din zonă, iar alții includ în program o vizită la Peștera Valea Cetății, situată între Poiana Brașov și Râșnov, una dintre atracțiile preferate de turiști în sezonul cald.
Meteorologii anunță că răcoarea nu va dura la nesfârșit
Specialiștii avertizează însă că temperaturile scăzute din zonele montane nu vor rămâne neschimbate pentru mult timp. Potrivit meteorologilor, și la munte vremea va intra într-un proces de încălzire în zilele următoare, iar valorile termice vor crește treptat.