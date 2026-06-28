Canicula ocolește aceste locuri din România. Aici oamenii ies în haine groase, iar termometrele arată doar 15 grade

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 13:41

Canicula continuă să domine cea mai mare parte a României, cu temperaturi greu de suportat în numeroase regiuni ale țării. În timp ce în orașe oamenii caută umbra, pornesc aparatele de aer condiționat sau aleg ștrandurile și piscinele pentru a se răcori, există câteva zone unde peisajul și vremea spun cu totul altă poveste.

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