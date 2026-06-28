Susținătorul lui Georgescu acuză un atac al sistemului. Un sfânt al Bisericii, pus în mijlocul unei controverse legate de Mișcarea Legionară

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române vine cu o reacție de ultim moment în cazul avocatului Mihai Rapcea, percheziționat și apoi reținut de polițiști pentru propagare de mesaje fasciste și legionare, potrivit Realitatea PLUS.
Preotul Adrian Agachi desființează pur și simplu o parte dintre probele găsite de anchetatori la domiciliul avocatului, despre care spune că sunt relicve ale unui sfânt român recent canonizat de Biserica Ortodoxă Română. În opinia purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, sfântul a făcut minuni și nu poate fi legat de propaganda legionară.
„Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu, ale cărui minuni sunt cuprinse în nenumărate volume, care a suferit ani de zile în temnițele comuniste și nu a făcut rău nimănui, a ajuns să devină motiv de rechizitoriu! Faptul că ai în casă o icoană cu Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu se transformă într-un delict? Poți fi chemat să dai cu subsemnatul în fața autorităților? Sau chiar condamnat?”, a scris preotul Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.
Acesta face trimitere la rechizitoriul întocmit în cazul avocatului Mihai Rapcea, în care procurorii au scris că la domiciliul acestuia s-a găsit „o relicvă textilă din veșmintele preotului Ilie Lăcătușu, asociat istoric cu Mișcarea Legionară”. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române respinge această asociere și spune că o astfel de situație arată că avem o problemă în ceea ce privește discernerea binelui de rău.
Sunt deja zeci de ani de când Preotul Ilie Lăcătușu a fost trecut în rândul Sfinților Închisorilor, iar Biserica Ortodoxă a condamnat în repetate rânduri orice asociere a numelui acestuia cu Mișcarea Legionară. În perioada comunismului, acesta a fost bătut, torturat și trimis în cele mai cumplite lagăre de muncă.
Avocatul Mihai Rapcea, în locuința căruia au fost găsite obiectele legate de Sfinții Ilie Lăcătușu și Nicolae Velimirovici, este acuzat pentru mai multe postări publicate pe rețelele sociale, realizate între 2024 și 2026. Procurorii susțin că ar fi promovat în mod direct ura pe motive etnice și idei specifice naționalismului extremist, îndreptate împotriva evreilor. Mai mult, în opinia anchetatorilor, probele ridicate susțin aceste acuzații, chiar dacă vorbim despre sfinți intrați în calendarul ortodox.