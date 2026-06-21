Fără zahăr nu înseamnă neapărat mai sănătos, arată un nou studiu. Ce se întâmplă cu organismul când îl elimini complet din dietă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 14:48

Reducerea consumului de zahăr este asociată cu numeroase beneficii pentru sănătate, de la scăderea riscului de carii dentare până la îmbunătățirea stării mintale. Un nou studiu realizat pe șoareci vine însă să complice această imagine, sugerând că eliminarea completă a zahărului din alimentație ar putea avea și efecte nedorite.

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