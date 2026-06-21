Fără zahăr nu înseamnă neapărat mai sănătos, arată un nou studiu. Ce se întâmplă cu organismul când îl elimini complet din dietă

Reducerea consumului de zahăr este asociată cu numeroase beneficii pentru sănătate, de la scăderea riscului de carii dentare până la îmbunătățirea stării mintale. Un nou studiu realizat pe șoareci vine însă să complice această imagine, sugerând că eliminarea completă a zahărului din alimentație ar putea avea și efecte nedorite.
Cercetarea, prezentată la ENDO 2026, reuniunea anuală a Societății de Endocrinologie, și acceptată spre publicare în revista Frontiers in Immunology: Nutritional Immunology, a fost realizată de oameni de știință de la Institutul pentru Diabet Dasman din Kuweit.
Cum s-a desfășurat studiul
Un număr de 12 șoareci au fost hrăniți timp de 16 săptămâni cu diete sărace în grăsimi, unele conținând zaharoză, o formă comună de zahăr, altele complet lipsite de aceasta. Rezultatele au arătat că animalele care nu au consumat deloc zahăr au prezentat mai multe efecte negative asupra sănătății față de grupul care a primit zaharoză.
Cea mai importantă modificare observată a fost dezechilibrul microbiomului intestinal: șoarecii fără zahăr aveau mai puține bacterii benefice și mai multe tulpini asociate inflamației. În plus, au prezentat un control mai slab al glicemiei, semne de rezistență la insulină și acumulare de grăsime la nivelul ficatului — deși greutatea corporală era similară cu cea a șoarecilor care consumaseră zahăr.
„Rezultatele sugerează că eliminarea completă a zaharozei dintr-o dietă săracă în grăsimi poate afecta negativ microbiota intestinală și sănătatea metabolică", a declarat imunologul Rasheed Ahmad.
Prudență în interpretare
Specialiștii atrag atenția că rezultatele trebuie privite cu rezervă. Este vorba despre un studiu de mici dimensiuni, realizat pe animale, care nu a fost încă publicat într-o revistă evaluată de experți. „Studiul este interesant deoarece contestă ideea simplificată potrivit căreia eliminarea zahărului este întotdeauna benefică", a declarat medicul Nneoma Oparaji.
Cercetările viitoare pe participanți umani ar putea clarifica dacă aceste efecte sunt relevante și pentru tratamentul unor afecțiuni precum diabetul de tip 2, unde controlul glicemiei este esențial. Până atunci, studiul subliniază că o alimentație echilibrată contează mai mult decât simpla restricționare a zahărului.