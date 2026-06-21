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Sport· 1 min citire
Alexandru Băluță a semnat cu echipa din Liga 2. Salariul pe care îl va încasa
Alexandru Băluță
Alexandru Băluță și-a găsit echipă după despărțirea de Boluspor și va evolua în Liga 2, la Poli Timișoara, club proaspăt promovat la finalul sezonului trecut.
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