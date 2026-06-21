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Alexandru Băluță a semnat cu echipa din Liga 2. Salariul pe care îl va încasa

Alexandru Băluță

Alexandru Băluță

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 15:35

Alexandru Băluță și-a găsit echipă după despărțirea de Boluspor și va evolua în Liga 2, la Poli Timișoara, club proaspăt promovat la finalul sezonului trecut.

Fostul internațional român, rămas liber de contract după experiența din al doilea eșalon turcesc, va încasa un salariu lunar de 6.000 de euro net, potrivit presei sportive, o remunerație considerabilă pentru un club din eșalonul secund românesc. Obiectivul declarat al formației timișorene este promovarea în Superliga.

Băluță a semnat cu Poli Timișoara

Băluță se alătură unui lot în construcție, în care Poli Timișoara a mizat pe jucători cu experiență în prima ligă. Ovidiu Popescu (ex-UTA Arad), Aurelian Chițu (ex-Hermannstadt), Andrei Artean (ex-U Cluj) și Stephan Drăghici, fostul căpitan al Stelei, sunt printre achizițiile deja anunțate ale clubului bănățean.

Crescut în Academia lui Gică Popescu, Alexandru Băluță a parcurs un traseu bogat în fotbalul european: Chindia, Viitorul, Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec, Akademia Puskas, FCSB, Los Angeles FC și Boluspor.

De-a lungul carierei, mijlocașul a cucerit șapte trofee, patru în România (două titluri și o Supercupă cu FCSB, o Cupă a României cu Craiova) și trei în Cehia (două campionate și o Cupă cu Slavia Praga).

Băluță fusese urmărit în această vară și de CFR Cluj, dar și de Sepsi, revenită în Superliga după un sezon petrecut în Liga 2.

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