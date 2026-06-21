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Sport· 2 min citire
Germania, calificată în șaisprezecimi la Mondial după ce a întors scorul contra Coastei de Fildeș
Germania la Cupa Mondială
Germania s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026 după ce a învins Coasta de Fildeș cu scorul de 2-1 (0-1), sâmbătă, pe Toronto Stadium, într-un meci din Grupa E în care „Mannschaft” a întors rezultatul în ultima jumătate de oră printr-o dublă a lui Deniz Undav.
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