Germania, calificată în șaisprezecimi la Mondial după ce a întors scorul contra Coastei de Fildeș

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 09:33

Germania s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026 după ce a învins Coasta de Fildeș cu scorul de 2-1 (0-1), sâmbătă, pe Toronto Stadium, într-un meci din Grupa E în care „Mannschaft” a întors rezultatul în ultima jumătate de oră printr-o dublă a lui Deniz Undav.

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