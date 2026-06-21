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Germania, calificată în șaisprezecimi la Mondial după ce a întors scorul contra Coastei de Fildeș

Germania la Cupa Mondială

Germania la Cupa Mondială

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 09:33

Germania s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026 după ce a învins Coasta de Fildeș cu scorul de 2-1 (0-1), sâmbătă, pe Toronto Stadium, într-un meci din Grupa E în care „Mannschaft” a întors rezultatul în ultima jumătate de oră printr-o dublă a lui Deniz Undav.

Prima repriză: ocazii ratate și golul ivorian

Germania a început mai bine partida și a creat câteva situații periculoase, însă portarul Fofana a respins lovitura de cap a lui Havertz (min. 10), iar Musiala (18) și Nmecha (21) au fost impreciși în fața porții.

Africanii au fructificat prima lor ocazie clară: în minutul 30, Franck Kessie a marcat din apropierea porții, după ce Brown blocase șutul lui Diallo. Înainte de pauză, Neuer a intervenit decisiv, reținând șutul lui Bonny din marginea careului (38).

Repriza a doua: Germania întoarce soarta meciului

Coasta de Fildeș a început autoritar și în actul secund, însă Tah a blocat șutul lui Kessie (50), iar Oulai (51) a trimis peste poartă de la 12 metri. Germania a construit greu în fața unui bloc defensiv compact, iar Havertz (63) a reluat cu capul pe lângă poartă după o ieșire greșită a lui Fofana.

Schimbările selecționerului Julian Nagelsmann s-au dovedit inspirate. La câteva minute de la intrarea sa pe teren, Deniz Undav a egalat în minutul 68, înscriind din șase metri la centrarea lui Amiri, introdus și el de pe bancă.

În minutul 90+4, Undav a adus victoria Germaniei cu un al doilea gol, găsit genial în careu de Nmecha, punând capăt unui asediu final în care Amiri ratase din poziție ideală (90+1), iar Fofana respinsese voleul lui Brown (89).

Situația în Grupa E

Cu două victorii consecutive, 7-1 cu Curacao și 2-1 cu Coasta de Fildeș, Germania își asigură matematic prezența în faza eliminatorie. În ultima rundă a grupelor, programată pe 25 iunie, Germania va întâlni Ecuadorul, în timp ce Coasta de Fildeș, care venea după o victorie cu Ecuadorul (1-0), va da piept cu modesta Curacao.

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