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Social· 1 min citire
Teribilism în trafic: un șofer a lăsat volanul și s-a ridicat în picioare într-o mașină aflată în mers, în Drobeta-Turnu Severin
Teribilism/ Captură video
Teribilism sau dovadă de inconștiență? Un șofer a fost surprins sâmbătă seară, în Drobeta-Turnu Severin, în timp ce se ridică în picioare la volanul unei decapotabile aflate în mers. Imaginile arată cum autoturismul își schimbă direcția, iar bărbatul revine rapid pe scaun pentru a redresa mașina.
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