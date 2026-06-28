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Teribilism în trafic: un șofer a lăsat volanul și s-a ridicat în picioare într-o mașină aflată în mers, în Drobeta-Turnu Severin

Teribilism/ Captură video

Teribilism/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 16:40

Teribilism sau dovadă de inconștiență? Un șofer a fost surprins sâmbătă seară, în Drobeta-Turnu Severin, în timp ce se ridică în picioare la volanul unei decapotabile aflate în mers. Imaginile arată cum autoturismul își schimbă direcția, iar bărbatul revine rapid pe scaun pentru a redresa mașina.

Imaginile șocante au fost surprinse pe un bulevard cunoscut din municipiul Drobeta Turnu Severin.

Acestea surprind o mașină decapotabilă care circulă pe banda din mijloc a unui bulevard cu trei benzi pe sens. În apropierea unei intersecții în care semafoarele funcționau pe culoarea galbenă intermitentă, persoana aflată la volan se ridică în picioare, iar autoturismul începe să devieze de pe banda de mers. La scurt timp, aceasta revine pe scaun și apasă frâna.

Până la ora transmiterii acestei știri nu se cunosc informații legate de identitatea șoferului sau de starea în care se afla acesta în momentul în care se afla la volan.

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