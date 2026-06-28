Teribilism în trafic: un șofer a lăsat volanul și s-a ridicat în picioare într-o mașină aflată în mers, în Drobeta-Turnu Severin

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 16:40

Teribilism sau dovadă de inconștiență? Un șofer a fost surprins sâmbătă seară, în Drobeta-Turnu Severin, în timp ce se ridică în picioare la volanul unei decapotabile aflate în mers. Imaginile arată cum autoturismul își schimbă direcția, iar bărbatul revine rapid pe scaun pentru a redresa mașina.

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