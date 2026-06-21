Mâncare de vară cu dovlecei, roșii și usturoi. Rețeta pas cu pas, perfectă pentru zilele toride

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 19:14

În perioada verii, majoritatea oamenilor caută rețete ușoare, bazate pe legume proaspete, care să fie gustoase și rapid de preparat. Această rețetă cu dovlecei și roșii este exact genul de mâncare de sezon, aromată și sățioasă, perfectă atât ca fel principal, cât și ca garnitură. În plus, se prepară în doi timpi și trei mișcări.

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