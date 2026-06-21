Realitatea.NET
Lifestyle· 2 min citire

Mâncare de vară cu dovlecei, roșii și usturoi. Rețeta pas cu pas, perfectă pentru zilele toride

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 19:14

În perioada verii, majoritatea oamenilor caută rețete ușoare, bazate pe legume proaspete, care să fie gustoase și rapid de preparat. Această rețetă cu dovlecei și roșii este exact genul de mâncare de sezon, aromată și sățioasă, perfectă atât ca fel principal, cât și ca garnitură. În plus, se prepară în doi timpi și trei mișcări.

INGREDIENTE:
6 dovlecei mărișei
6 roșii mari pentru straturi
2 roșii mari pentru sos
1 căpățână de usturoi verde
5 căței de usturoi vechi
1 ceapă mare verde
1 legătură de pătrunjel
1 legătură de mărar
sare
piper
150 g smântână
ulei de măsline extravirgin

MOD DE PREPARARE:

Se feliaza dovleceii, se feliaza rosiile, se curata ceapa si usturoiul, se zdrobeste usturoiul, iar ceapa se taie felii.Feliile de dovlecei se prajesc usor in jur de 1 minut in ulei de palmier, apoi se scurg si se vor aseza pe rand intr-un vas de Jena rotund.

Se pun dovleceii in primul strat, se tapeteaza cu ei si marginea vasului. Se adauga rosiile feliate, apoi usturoi verde zdrobit( cat dorim), iar deasupra patrunjel verde, apoi se presara sare (un praf) , urmeaza inca trei astfel de randuri cu : dovlecei, rosii, usturoi, patrunjel, sare. Ultimul strat este de patrunjel si marar.

Intr-o tigaie adanca, punem putin ulei de masline si adaugam ceapa si usturoiul vechi zdrobit, le calim usor adaugand imediat si cele doua rosii mari razuite. Tinem sosul pe foc in jur de 4 sau 5 minute, potrivim de sare si piper, tinand cont sa nu punem foarte multa sare, deoarece si straturile cu dovlecei din vas contin deja sare.Turnam sosul in vasul de Jena peste dovlecei.

Punem mancarea la cuptorul incins la 200 de grade pentru 30 sau 35 de minute, sau in functie de cuptor, avand grija ca macar de doua ori sa ungem cu sosul format si partea de deasupra, eu am apasat usor cu o paleta pe stratul de deasupra. Dupa cele 35 de minute scoatem cu grija vasul si punem smantana foarte usor, amestecand putin cate putin la suprafata. Am mai lasat inca 6 sau 7 minute la cuptor si apoi am scos vasul.

Puteti sa renuntati la smantana daca nu va place, caci mancarea este buna oricum, potrivit sursei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

retetamancare de varadovlecei

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Lifestyle

Mai Multe