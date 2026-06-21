Advertising
Advertising
Lifestyle· 2 min citire
Mâncare de vară cu dovlecei, roșii și usturoi. Rețeta pas cu pas, perfectă pentru zilele toride
FOTO: Colaj Realitatea.NET
În perioada verii, majoritatea oamenilor caută rețete ușoare, bazate pe legume proaspete, care să fie gustoase și rapid de preparat. Această rețetă cu dovlecei și roșii este exact genul de mâncare de sezon, aromată și sățioasă, perfectă atât ca fel principal, cât și ca garnitură. În plus, se prepară în doi timpi și trei mișcări.
Citește și
- 18:17Cele cinci zodii care vor fi lovite în plin de noroc până pe 30 iunie. Se anunță o perioadă astrală de aur
- 16:16Planta minune care absoarbe căldura și răcorește aerul din casă vara. Nu o să mai ai nevoie de aerul condiționat
- 14:48Fără zahăr nu înseamnă neapărat mai sănătos, arată un nou studiu. Ce se întâmplă cu organismul când îl elimini complet din dietă
- 23:29Sărbătoarea zilei de duminică, 21 iunie 2026. Sf. Mc. Iulian din Tars și Afrodisie, dezlegare la pește
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News