Mașină cuprinsă de flăcări în plină caniculă. Intervenția rapidă a doi polițiști a împiedicat o tragedie - VIDEO

Temperaturile extreme continuă să creeze situații periculoase în întreaga țară, iar canicula își face simțite efectele și în trafic. Un autoturism a fost cuprins de flăcări pe un drum județean din Arad, iar o intervenție rapidă a doi polițiști a făcut ca incidentul să nu se transforme într-o tragedie.
Incendiul s-a produs în cursul dimineții, pe DJ 709, la ieșirea din localitatea Șiria, iar autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul unic de urgență 112.
Polițiștii au ajuns primii la locul incendiului
La scurt timp după apel, patrula formată din agentul-șef principal Cosmin Creți și agentul Emanuela Badea s-a deplasat de urgență în zona indicată.
Odată ajunși la fața locului, cei doi au constatat că autoturismul era deja cuprins de flăcări puternice. Focul se manifesta atât în partea din față a mașinii, cât și în habitaclu, existând riscul ca incendiul să se extindă și să provoace o explozie dacă ajungea la rezervor.
Fiecare și-a asumat un rol până la sosirea pompierilor
În așteptarea echipajelor de intervenție, polițiștii au acționat imediat pentru a limita pericolul și pentru a preveni producerea unor consecințe mult mai grave.
Agentul Emanuela Badea a blocat circulația în zonă pentru a împiedica apropierea altor autovehicule de mașina aflată în flăcări și pentru a permite desfășurarea în siguranță a intervenției.
În același timp, agentul-șef principal Cosmin Creți a folosit stingătorul din dotarea Postului de Poliție Șiria, unde își desfășoară activitatea, încercând să țină incendiul sub control până la sosirea pompierilor.
Pompierii au lichidat incendiul
La locul incidentului au ajuns ulterior echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Șiria și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, care au reușit să stingă incendiul.
Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime, iar intervenția rapidă a polițiștilor a contribuit la evitarea extinderii flăcărilor și la prevenirea unor urmări mult mai grave.
Europol a transmis un mesaj de apreciere
După intervenție, Sindicatul Europol a evidențiat modul în care au acționat cei doi polițiști, subliniind că profesionalismul, spiritul de echipă și reacția lor rapidă au făcut diferența într-o situație în care fiecare secundă conta.
Reprezentanții organizației au transmis felicitări celor doi agenți, arătând că astfel de intervenții demonstrează încă o dată rolul esențial pe care polițiștii îl au în protejarea cetățenilor și în gestionarea situațiilor de urgență.