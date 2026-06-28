Mașină cuprinsă de flăcări în plină caniculă. Intervenția rapidă a doi polițiști a împiedicat o tragedie - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 14:19

Temperaturile extreme continuă să creeze situații periculoase în întreaga țară, iar canicula își face simțite efectele și în trafic. Un autoturism a fost cuprins de flăcări pe un drum județean din Arad, iar o intervenție rapidă a doi polițiști a făcut ca incidentul să nu se transforme într-o tragedie.

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