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Planta minune care absoarbe căldura și răcorește aerul din casă vara. Nu o să mai ai nevoie de aerul condiționat

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 16:16

În zilele toride de vară, tot mai multe persoane caută soluții practice pentru a menține o atmosferă plăcută în locuință. Pe lângă aparatele de aer condiționat și ventilatoare, plantele de interior reprezintă o alternativă naturală, apreciată atât pentru aspectul decorativ, cât și pentru beneficiile pe care le pot aduce mediului din casă. Printre cele mai populare se numără o specie cunoscută pentru rezistența sa excepțională și ușurința în îngrijire, care de aproape două secole își păstrează locul în locuințele din întreaga lume. În țări precum Spania și Italia, această plantă este preferată în special în sezonul cald, datorită adaptabilității și eleganței sale.

Aspidistra, planta care a trecut testul timpului

Cunoscută sub numele de aspidistra (Aspidistra elatior), planta este denumită în diferite regiuni și „planta de fier” sau „urechi de măgar”. Originară din pădurile umbroase ale Chinei și Japoniei, aceasta s-a adaptat de-a lungul timpului unor condiții pe care multe alte plante de apartament le-ar suporta cu dificultate.

Istoria sa în Europa începe în anul 1824, când grădinarul John Damper Parks a adus-o din Asia într-o călătorie organizată de Societatea Regală de Horticultură.

În doar câteva decenii, aspidistra a devenit extrem de populară în saloanele victoriene și în numeroase spații publice. A fost prezentă în hoteluri, holuri și pub-uri londoneze, unde a reușit să reziste fumului de cărbune, gazelor provenite de la lămpi și luminii reduse din încăperile fără ferestre.

Popularitatea sa a crescut atât de mult încât a ajuns să fie considerată un simbol al clasei de mijloc din Marea Britanie. În multe pub-uri era cunoscută drept „planta din bar”, tocmai datorită capacității sale de a supraviețui în condiții dificile.

De ce este considerată un aliat în zilele călduroase

Unul dintre motivele pentru care aspidistra este apreciată vara are legătură cu procesul de transpirație al plantei. Datorită suprafeței mari a frunzelor, aceasta eliberează vapori de apă în perioadele cele mai călduroase ale zilei.

Acest fenomen contribuie la creșterea umidității relative a aerului și poate crea un efect de răcorire la nivelul microclimatului din încăpere.

În același timp, planta are capacitatea de a absorbi radiațiile luminoase fără a avea nevoie de expunere directă la soare. Frunzele sale lungi, lucioase și de culoare verde închis interceptează lumina înainte ca aceasta să încălzească alte suprafețe din interior.

Numele său științific provine din combinarea cuvântului grecesc „aspidion”, care înseamnă „scut mic”, cu o referire la poziția verticală a plantei. Descrierea este potrivită pentru frunzele sale lanceolate, care pot ajunge până la 60 de centimetri lungime, potrivit sursei.

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