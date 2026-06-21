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Lifestyle· 2 min citire
Planta minune care absoarbe căldura și răcorește aerul din casă vara. Nu o să mai ai nevoie de aerul condiționat
FOTO: Arhivă
În zilele toride de vară, tot mai multe persoane caută soluții practice pentru a menține o atmosferă plăcută în locuință. Pe lângă aparatele de aer condiționat și ventilatoare, plantele de interior reprezintă o alternativă naturală, apreciată atât pentru aspectul decorativ, cât și pentru beneficiile pe care le pot aduce mediului din casă. Printre cele mai populare se numără o specie cunoscută pentru rezistența sa excepțională și ușurința în îngrijire, care de aproape două secole își păstrează locul în locuințele din întreaga lume. În țări precum Spania și Italia, această plantă este preferată în special în sezonul cald, datorită adaptabilității și eleganței sale.
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