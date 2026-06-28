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Drama fotbaliștilor care și-au pierdut familiile după cutremurele devastatore din Venezuela

Fotbalistul venezuelean Héctor Bello, alături de soția și copiul lor/ Foto: Facebook Football & Witball

Fotbalistul venezuelean Héctor Bello, alături de soția și copiul lor/ Foto: Facebook Football & Witball

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iun. 2026, 17:14
Actualizat28 iun. 2026, 17:21
SursăRealitatea PLUS

Cutremurul devastator din Venezuela care a curmat viețile a peste 1.400 de oameni a distrus și familiile unor cunoscuți jucători de fotbal ai țării. Fotbalistul venezuelean Hector Bello a făcut un anunț tragic. Soția lui, Andrea, a murit salvând-o pe fiica lor în timpul prăbușirii locuinței. Și familia fotbalistului argentinian Lucas Trejo a fost distrusă. După trei zile de căutări, soția și cei doi copii ai jucătorului au fost găsiți fără viață sub dărâmăturile blocului în care locuiau. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Momentele sfâșietoare în care bebelușul fotbalistului Hector Bello, de doar 18 zile, este scos în viață nevătămat după ce a petrecut 32 de ore sub dărâmături au făcut înconjurul internetului. Mama copilului a fost găsită moartă o oră mai târziu. Femeia încercase din răsputeri să-și salveze copilul.

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Vestea tragică a fost dată de fotbalist pe pagina sa de socializare.

„Îi voi povesti cum ai salvat-o, iubirea mea, cum ți-ai dat propria viață pentru fiica noastră, cum ai fost o femeie curajoasă care nu a părăsit-o niciodată, chiar și când îți dădeai ultima suflare. Cum să-i explic fiicei noastre că ți-ai pierdut viața salvând-o pe a ei, iar eu nu am fost acolo să fac nimic? Cum să explic asta? Dă-mi putere acum", a scris Hector Bello pe Instagram.

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Și familia fotbalistului argentinian Lucas Trejo a sfârșit tragic. După trei zile de căutări soția și cei doi copii ai jucătorului au fost găsiți fără viață sub dărâmăturile blocului în care locuiau, în Playa Grande, una din zonele cele mai afectate de cutremur. Colegii de echipă și suporterii s-au mobilizat imediat pentru a-l sprijini.



Federația Venezuelană de Fotbal a confirmat decesul unor tineri fotbaliști. Printre persoanele afectate de dezastru se numără și fosta Miss Venezuela, Giselle Reyes. Aceasta a anunțat pe Instagram că mama sa a murit după ce blocul în care locuia, în La Guaira, s-a prăbușit complet în urma cutremurelor.

Operațiunile de salvare sunt încă în desfășurare la patru zile de la tragedie. Zeci de mii de persoane sunt în continuare date dispărute. Iar bilanțul victimelor este în creștere. 

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