Drama fotbaliștilor care și-au pierdut familiile după cutremurele devastatore din Venezuela

Publicat 28 iun. 2026, 17:14 Actualizat 28 iun. 2026, 17:21 Sursă Realitatea PLUS

Cutremurul devastator din Venezuela care a curmat viețile a peste 1.400 de oameni a distrus și familiile unor cunoscuți jucători de fotbal ai țării. Fotbalistul venezuelean Hector Bello a făcut un anunț tragic. Soția lui, Andrea, a murit salvând-o pe fiica lor în timpul prăbușirii locuinței. Și familia fotbalistului argentinian Lucas Trejo a fost distrusă. După trei zile de căutări, soția și cei doi copii ai jucătorului au fost găsiți fără viață sub dărâmăturile blocului în care locuiau. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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