Bebeluș de 18 zile, scos viu de sub dărâmături în Venezuela. A stat prins 32 de ore după cutremur

Un bebeluș în vârstă de doar 18 zile a fost salvat în viață de sub ruinele unei clădiri prăbușite în La Guaira, una dintre zonele puternic afectate de cutremurele care au lovit Venezuela. Copilul ar fi stat prins sub dărâmături aproximativ 32 de ore.
Mama nou-născutului a fost recuperată la aproximativ o oră după salvarea copilului. Operațiunea a avut loc vineri, în orașul La Guaira, aflat la nord de Caracas, acolo unde mai multe clădiri au fost distruse de seisme.
Copilul a fost scos dintre ruine de salvatori
Imaginile apărute pe rețelele sociale arată mai mulți salvatori care lucrează sub lumina proiectoarelor, deasupra unei clădiri prăbușite. Bebelușul, învelit într-o pătură, este trecut cu grijă din brațe în brațe și apoi preluat de personalul medical.
Oamenii aflați la fața locului au izbucnit în aplauze în momentul în care copilul a fost scos dintre ruine. Potrivit relatării AFP, care citează persoana care a publicat filmarea, bebelușul nu prezenta răni vizibile după cele aproximativ 32 de ore petrecute sub dărâmături.
Într-o înregistrare publicată ulterior, mama copilului apare pe un pat de spital. Un cadru medical a afirmat că nou-născutul nu părea să fi suferit leziuni.
O salvare care aduce speranță în mijlocul dezastrului
Cazul bebelușului salvat în viață a devenit una dintre puținele vești bune din zona lovită de cutremure. Echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori printre ruine, însă timpul este esențial.
Primele 48-72 de ore după un cutremur sunt considerate decisive pentru găsirea persoanelor prinse sub dărâmături. Șansele pot fi mai mari dacă victimele au acces la aer, la apă sau dacă au fost protejate de golurile formate între plăcile de beton.
Venezuela, lovită de două cutremure puternice
Venezuela a fost lovită pe 24 iunie de două cutremure succesive, cu magnitudini de 7,2 și 7,5. Seismele s-au produs la un interval de doar 39 de secunde.
Epicentrul a fost localizat în apropiere de Yumare, iar undele seismice au afectat puternic zone din nordul țării, inclusiv statul La Guaira și capitala Caracas.
La Guaira se numără printre regiunile cele mai lovite. Salvatorii, rudele victimelor și voluntarii caută în continuare oameni printre blocurile prăbușite, în condiții dificile.
Bilanțul rămâne provizoriu
Intervențiile sunt îngreunate de lipsa utilajelor grele, de infrastructura afectată și de replicile seismice. Multe zone sunt greu accesibile, iar echipele de salvare verifică în continuare clădirile distruse.
Cel mai recent bilanț oficial citat de Associated Press indică cel puțin 1.430 de morți. Mii de persoane au fost rănite, iar zeci de mii au fost raportate dispărute.