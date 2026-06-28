Bebeluș de 18 zile, scos viu de sub dărâmături în Venezuela. A stat prins 32 de ore după cutremur

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 11:51

Un bebeluș în vârstă de doar 18 zile a fost salvat în viață de sub ruinele unei clădiri prăbușite în La Guaira, una dintre zonele puternic afectate de cutremurele care au lovit Venezuela. Copilul ar fi stat prins sub dărâmături aproximativ 32 de ore.

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