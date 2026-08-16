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Incendiu de vegetație în zona stației CFR Bacău. Aproximativ 20 de traverse din lemn au fost afectate

Cale ferată

Cale ferată

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 22:55

Un incendiu de vegetație a izbucnit, duminică seară, în zona stației CFR Bacău, pe linia de legătură dintre stație și Grupa Tehnică. Pentru a permite intervenția pompierilor, linia de contact a fost scoasă temporar de sub tensiune, iar aproximativ 20 de traverse din lemn au fost afectate de foc.

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A., incendiul s-a manifestat lateral și mocnit în interiorul traverselor din lemn. Zona se află pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași.

„Șeful stației CF Bacău s-a deplasat la fața locului și a solicitat intervenția serviciilor de urgență prin numărul unic 112. În prima etapă, personalul feroviar a intervenit cu mijloace proprii, respectiv stingătoare și lopeți, accesul autospecialelor de pompieri în zona respectivă fiind dificil”, precizează CFR SA.

Pentru a permite intervenția pompierilor militari în condiții de siguranță, la ora 21:50, linia de contact a fost scoasă temporar de sub tensiune pe firele I și II Valea Seacă-Bacău-Itești, precum și în stația CF Bacău.

„Echipele de intervenție acționează pentru stingerea completă a incendiului și verificarea stării infrastructurii feroviare. Realimentarea cu energie electrică a liniei de contact și reluarea circulației în condiții normale se vor realiza după finalizarea intervenției și efectuarea verificărilor de siguranță”, mai arată aceeași sursă.

CFR SA precizează că incendiul a afectat aproximativ 20 de traverse din lemn, iar echipele de intervenție verifică în continuare starea infrastructurii feroviare.

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