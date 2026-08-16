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Social· 1 min citire
Dramă uriașă în familia lui Mircea Rednic. Nepotul antrenorului a murit cu doar câteva ore înainte de ziua nunții sale
Doliu
Publicat16 aug. 2026, 23:12
Actualizat16 aug. 2026, 23:13
Mircea Rednic trece prin momente cumplite după ce nepotul său, Mircea Marius Totolici, a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, chiar înainte de ziua în care urma să se căsătorească. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, tânărul de 37 de ani ar fi suferit un infarct în somn.
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