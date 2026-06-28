Vrei piscină în curte? Greșeala care te poate costa până la 100.000 de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 23:18

Tot mai mulți români aleg să își construiască piscine în curte pe fondul verilor tot mai călduroase, însă lucrările trebuie realizate doar cu respectarea prevederilor legale.

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