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Vrei piscină în curte? Greșeala care te poate costa până la 100.000 de lei

Piscină / Profimedia

Piscină / Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 23:18

Tot mai mulți români aleg să își construiască piscine în curte pe fondul verilor tot mai călduroase, însă lucrările trebuie realizate doar cu respectarea prevederilor legale.

Pentru construirea unei piscine este necesară o autorizație de construire emisă de primărie, întrucât astfel de lucrări implică modificări ale terenului și o construcție permanentă, scrie Click!.

Dosarul depus la autorități trebuie să includă planuri cadastrale, un extras actualizat de carte funciară, dovada dreptului de proprietate, proiectul tehnic al piscinei, precum și avize de mediu și sănătate publică, acolo unde este cazul, alături de dovada plății taxelor aferente.

Autorizația garantează respectarea normelor urbanistice, de siguranță și de protecție a mediului.

Persoanele care construiesc fără autorizație riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei, în funcție de gravitatea situației și tipul construcției.

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