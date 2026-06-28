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Aproape 5.000 de apeluri la Ambulanța București-Ilfov în 84 de ore. Sute de persoane au avut nevoie de ajutor din cauza caniculei

Ambulanță

Ambulanță

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 22:22

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (SABIF) a înregistrat aproape 5.000 de apeluri în ultimele 84 de ore, iar peste 400 de persoane aflate în spații publice au solicitat intervenția echipajelor medicale, cele mai multe cazuri fiind provocate de temperaturile extreme.

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (SABIF) a primit 4.992 de apeluri în ultimele 84 de ore, dintre care 3.238 au reprezentat urgențe de Cod galben și Cod roșu, a declarat, duminică seara, pentru Agerpres, managerul general al instituției, Alis Grasu.

Sute de intervenții în spații publice, cele mai multe din cauza caniculei

Potrivit acesteia, 431 de persoane au avut nevoie de intervenția ambulanței în timp ce se aflau în locuri publice. Dintre acestea, 36 au suferit lipotimii, iar 50 și-au pierdut temporar starea de conștiență, prezentând sincope.

„Cea mai mare parte din cazurile în loc public pot fi puse pe seama căldurii”, a precizat Alis Grasu.

Măsuri pentru perioada de Cod roșu

În contextul avertizărilor de Cod roșu de caniculă anunțate și pentru următoarele zile, conducerea SABIF spune că au fost luate măsuri pentru menținerea capacității de intervenție.

Deficitul de personal, o problemă majoră

Potrivit managerului general, instituția lucrează cu întreaga capacitate disponibilă și a suplimentat personalul de gardă pentru a acoperi lipsa angajaților aflați în concediu de odihnă sau concediu medical. Totuși, Alis Grasu atrage atenția că deficitul de personal rămâne o problemă, din cauza numeroaselor posturi vacante care nu pot fi ocupate.

Reprezentanții SABIF dau însă asigurări că toate solicitările sunt preluate, iar intervențiile sunt prioritizate în funcție de gravitatea cazurilor, astfel încât urgențele cu risc vital imediat să beneficieze de asistență în cel mai scurt timp.

„De răspuns, răspundem la toți solicitanții. Nu a rămas niciun cetățean fără să trimitem un echipaj dacă a făcut solicitare”, a subliniat Alis Grasu.

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