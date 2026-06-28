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Social· 2 min citire
Aproape 5.000 de apeluri la Ambulanța București-Ilfov în 84 de ore. Sute de persoane au avut nevoie de ajutor din cauza caniculei
Ambulanță
Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (SABIF) a înregistrat aproape 5.000 de apeluri în ultimele 84 de ore, iar peste 400 de persoane aflate în spații publice au solicitat intervenția echipajelor medicale, cele mai multe cazuri fiind provocate de temperaturile extreme.
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