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TIR răsturnat pe DN 15B, în Neamț. A avariat o conductă de gaze, iar traficul este blocat complet
Poliția rutieră
Un accident grav s-a produs în această dimineață pe DN 15B, în apropierea localității Pipirig, județul Neamț, după ce un TIR încărcat cu alimente s-a răsturnat și a lovit o conductă de gaze. În urma impactului au fost semnalate scurgeri de gaze, iar circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers.
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