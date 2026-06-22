Acte necesare pentru ieșirea din țară cu copii minori. Tot ce trebuie să știe părinții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 09:08

Perioada vacanțelor aduce numeroase călătorii în străinătate, iar pentru părinții care pleacă peste graniță împreună cu copiii este esențial să cunoască documentele necesare. Lipsa unui act obligatoriu poate duce la refuzul ieșirii din țară a minorului, chiar dacă acesta deține pașaport sau carte de identitate valabilă.

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