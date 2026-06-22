Acte necesare pentru ieșirea din țară cu copii minori. Tot ce trebuie să știe părinții

Perioada vacanțelor aduce numeroase călătorii în străinătate, iar pentru părinții care pleacă peste graniță împreună cu copiii este esențial să cunoască documentele necesare. Lipsa unui act obligatoriu poate duce la refuzul ieșirii din țară a minorului, chiar dacă acesta deține pașaport sau carte de identitate valabilă.
Ce documente trebuie să aibă minorul?
Pentru a călători în străinătate, un copil minor trebuie să dețină un document de călătorie valabil:
Certificatul de naștere nu este document de călătorie și nu poate fi folosit pentru trecerea frontierei.
Când minorul călătorește cu ambii părinți
În această situație, procedura este simplă. Este necesar doar documentul de călătorie al copilului, fără alte declarații sau acorduri suplimentare.
Când minorul călătorește cu un singur părinte
De regulă, părintele însoțitor trebuie să prezinte o declarație notarială de acord din partea celuilalt părinte. Documentul trebuie autentificat la notar sau la misiunile diplomatice și consulare ale României din străinătate.
Există însă excepții, cum ar fi situațiile în care părintele însoțitor exercită singur autoritatea părintească sau are o hotărâre judecătorească definitivă privind încredințarea copilului.
Când minorul călătorește cu o altă persoană
Dacă minorul este însoțit de bunici, rude, profesori sau alte persoane majore, este necesar acordul părinților exprimat prin declarație notarială. În funcție de situație, pot fi solicitate și documente suplimentare care să justifice deplasarea.
Cât timp este valabil acordul notarial?
Conform legislației, declarația de acord pentru călătorii în străinătate poate avea o valabilitate de până la trei ani de la data autentificării, dacă acest lucru este prevăzut în document.
Recomandări utile înainte de plecare
Autoritățile recomandă verificarea din timp a documentelor de identitate, a condițiilor de intrare în țara de destinație și încheierea unei asigurări medicale de călătorie pentru copil. De asemenea, este bine ca părinții să aibă la îndemână copii ale documentelor importante și informații despre eventualele condiții speciale impuse de statul în care călătoresc.
Atenție la controalele de frontieră
Chiar dacă România face parte din spațiul Schengen, controalele pot fi reintroduse temporar în anumite situații. Din acest motiv, părinții trebuie să se asigure că au toate documentele necesare asupra lor pentru a evita problemele la trecerea frontierei.
Înainte de orice călătorie, este recomandată consultarea informațiilor actualizate publicate de Poliția de Frontieră Română și Ministerul Afacerilor Interne.