Veneția analizează majorarea taxei de intrare pentru turiștii de o zi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 08:51

Noua administrație a orașului Veneția ia în calcul o creștere semnificativă a taxei de intrare pentru turiștii care vizitează orașul pentru o singură zi, măsură care a generat deja controverse în Italia.

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