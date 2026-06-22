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Travel· 1 min citire
Veneția analizează majorarea taxei de intrare pentru turiștii de o zi
Veneția
Noua administrație a orașului Veneția ia în calcul o creștere semnificativă a taxei de intrare pentru turiștii care vizitează orașul pentru o singură zi, măsură care a generat deja controverse în Italia.
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