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Veneția analizează majorarea taxei de intrare pentru turiștii de o zi

Veneția

Veneția

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 08:51

Noua administrație a orașului Veneția ia în calcul o creștere semnificativă a taxei de intrare pentru turiștii care vizitează orașul pentru o singură zi, măsură care a generat deja controverse în Italia.

Primarul Simone Venturini a propus ca taxa actuală, cuprinsă între 5 și 10 euro, să fie majorată la 30-50 de euro în zilele cu aflux foarte mare de vizitatori. Potrivit edilului, măsura ar putea contribui la reducerea presiunii exercitate de turismul de masă asupra unuia dintre cele mai vizitate orașe din lume.

În prezent, turiștii de o zi plătesc 10 euro pentru accesul în oraș în anumite perioade aglomerate, iar cei care își rezervă vizita cu cel puțin trei zile înainte beneficiază de o taxă redusă de 5 euro. Sistemul a fost introdus pentru a limita supraaglomerarea din zone emblematice precum Piața San Marco și Podul Rialto.

Criticii susțin însă că actuala taxă nu descurajează suficient turiștii, în timp ce o eventuală majorare la 50 de euro ridică semne de întrebare privind respectarea libertății de circulație. Expertul în drept constituțional Ludovico Mazzarolli a avertizat că o astfel de sumă ar putea fi interpretată ca o restricție excesivă pentru vizitatori.

Deși propunerea a stârnit dezbateri intense, primarul nu poate modifica singur nivelul taxei, deoarece plafonul maxim este stabilit prin legislația națională. În consecință, orice schimbare va necesita consultări cu autoritățile de la Roma și aprobarea Guvernului italian.

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