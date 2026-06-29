UE schimbă regulile pentru șoferi. Mașinile noi vor fi pregătite pentru sisteme anti-alcool din iulie

Uniunea Europeană introduce noi reguli pentru autoturismele vândute pe piața comunitară, în încercarea de a crește siguranța rutieră și de a reduce numărul accidentelor grave provocate de șoferii care urcă băuți la volan.
Începând cu 7 iulie 2026, toate mașinile noi înmatriculate în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene vor trebui să fie echipate cu o interfață standardizată pentru sistemele Alcolock. Aceste sisteme sunt concepute pentru a împiedica pornirea mașinii atunci când șoferul a consumat alcool peste limita admisă.
Ce presupune noua regulă pentru șoferi
Măsura face parte din etapa finală a Regulamentului General de Siguranță 2, cunoscut și ca GSR II, adoptat de Uniunea Europeană și publicat în Jurnalul Oficial încă din 2019. Noua etapă se aplică tuturor autoturismelor care vor primi prima înmatriculare după termenul stabilit, inclusiv modelelor care există deja pe piață.
Regula nu înseamnă că fiecare mașină va avea obligatoriu montat un dispozitiv Alcolock. Practic, autoturismele trebuie să fie pregătite tehnic pentru instalarea unui astfel de sistem, dacă acest lucru va fi cerut ulterior prin lege sau printr-o decizie a instanței.
Cu alte cuvinte, șoferii nu vor fi obligați automat să sufle într-un etilotest pentru a porni motorul. Mașina va avea însă infrastructura necesară pentru ca un asemenea dispozitiv să poată fi montat mai ușor, acolo unde legislația națională sau o hotărâre judecătorească impune acest lucru.
Cum funcționează sistemul Alcolock
Sistemul Alcolock este format dintr-un dispozitiv cu senzor electrochimic și o unitate de control conectată la sistemul de pornire al mașinii. Șoferul trebuie să expire aer în aparat, iar sistemul verifică nivelul de alcool.
Dacă valoarea detectată depășește pragul stabilit, motorul nu poate fi pornit. Dispozitivele trebuie să fie certificate conform standardului european EN 50436, elaborat de organismele de standardizare ale Uniunii Europene.
Astfel de sisteme sunt deja folosite în mai multe state membre, mai ales în cazul șoferilor recidiviști sau în zona transportului profesional, unde riscurile sunt mai mari, iar regulile de siguranță sunt mai stricte.
De ce introduce UE această măsură
Introducerea interfeței pentru sistemele anti-alcool face parte din strategia Vision Zero, prin care Uniunea Europeană urmărește reducerea aproape totală a deceselor rutiere până în anul 2050. Potrivit datelor oficiale, în 2023, aproximativ 5.000 de persoane au murit în accidente rutiere provocate de consumul de alcool. Numărul reprezintă aproximativ un sfert din totalul victimelor traficului rutier din Uniunea Europeană. Țări precum Franța, Finlanda sau Suedia folosesc deja pe scară largă sistemele Alcolock, iar alte state, printre care Spania și Italia, le impun prin lege pentru anumite categorii de șoferi.
Alte sisteme de siguranță care vor deveni obligatorii
Interfața pentru Alcolock este doar una dintre dotările incluse în noul pachet de siguranță. Noile reguli vizează și alte sisteme menite să reducă riscul de accidente și să ajute șoferii în situații periculoase.
Printre acestea se numără frânarea automată de urgență cu detectarea pietonilor și bicicliștilor, sistemele de monitorizare a oboselii, asistenții inteligenți de viteză, apelul de urgență eCall de nouă generație și înregistratoarele de date de eveniment, asemănătoare cutiilor negre folosite în aviație. Prin aceste măsuri, Uniunea Europeană vrea ca mașinile noi să fie mai sigure, iar tehnologia să contribuie mai mult la prevenirea accidentelor, nu doar la limitarea efectelor după producerea lor.