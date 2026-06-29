UE schimbă regulile pentru șoferi. Mașinile noi vor fi pregătite pentru sisteme anti-alcool din iulie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 09:02

Uniunea Europeană introduce noi reguli pentru autoturismele vândute pe piața comunitară, în încercarea de a crește siguranța rutieră și de a reduce numărul accidentelor grave provocate de șoferii care urcă băuți la volan.

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