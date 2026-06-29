Mitul hidratării excesive: De ce prea multă apă pe timp de caniculă poate deveni un pericol mortal

Când termometrele explodează, primul și cel mai frecvent sfat pe care îl auzim de la autorități și medici este să bem cât mai multă apă. Totuși, puțini știu că hidratarea dusă la extrem poate fi la fel de periculoasă ca deshidratarea. Consumul unei cantități exagerate de apă într-un timp foarte scurt poate declanșa o afecțiune medicală gravă, numită hiponatremie sau „intoxicație cu apă”, o dezechilibrare masivă a electroliților din organism care poate pune viața în pericol.
Ce este hiponatremia și cum apare „intoxicația cu apă”
În perioadele de caniculă, corpul elimină prin transpirație nu doar apă, ci și o cantitate semnificativă de săruri minerale, în special sodiu. Sodiul este un electrolit esențial care reglează cantitatea de apă din jurul și din interiorul celulelor și menține tensiunea arterială în limite normale.
Atunci când o persoană bea litri întregi de apă simplă într-un interval scurt, fără a înlocui mineralele pierdute, sodiul din sânge se diluează excesiv. Ca urmare, apare un efect de osmoză: apa părăsește fluxul sanguin și pătrunde în celule, determinând umflarea acestora. Cele mai vulnerabile în acest proces sunt celulele cerebrale, deoarece craniul nu permite extinderea creierului, generând o presiune intracraniană uriașă.
Semnalele de alarmă: Cum recunoști intoxicația cu apă
Simptomele inițiale ale hiponatremiei pot fi ușor confundate cu cele ale epuizării termice sau ale insolerației, ceea ce face ca afecțiunea să fie extrem de înșelătoare. Printre primele semne se numără:
Dureri puternice de cap și amețeli;
Stare de greață, vărsături și letargie;
Crampe musculare și slăbiciune generalizată;
Confuzie, dezorientare și tulburări de vorbire.
În cazurile severe, dacă aportul de apă continuă în ciuda acestor simptome, presiunea asupra creierului poate provoca convulsii, comă și, în situații extrem de grave, decesul pacientului.
Câtă apă este „prea multă” pe timp de caniculă?
Capacitatea rinichilor de a procesa și elimina lichidele este limitată. În medie, un adult sănătos poate elimina prin urină maximum 0,8 până la 1 litru de apă pe oră. Depășirea constantă a acestui ritm de consum forțează sistemul renal și diluează rapid rezervele de sodiu.
Ghidurile medicale internaționale arată că, pe timp de caniculă, necesarul zilnic de lichide variază între 2,5 și 4 litri pentru un adult, în funcție de greutatea corporală, nivelul de activitate fizică și rata de transpirație. Totuși, cheia nu stă doar în volumul total, ci în ritmul de consum. Un consum de 3 litri distribuit de-a lungul întregii zile este perfect sănătos, în timp ce consumul a 2 litri de apă dintr-o dată poate fi periculos.
Reguli de aur pentru o hidratare corectă în zilele fierbinți
Pentru a evita atât deshidratarea, cât și hiponatremia, medicii recomandă o strategie de hidratare inteligentă, adaptată realității fiziologice:
Beți apă constant, în cantități mici: În loc să așteptați să vă fie foarte sete și să beți o sticlă întreagă, consumați câte un pahar de apă (200-250 ml) la fiecare 30-45 de minute.
Introduceți electroliți în dietă: Dacă transpirați abundent sau munciți în aer liber, apa simplă nu este suficientă. Consumați supe clare de legume, compoturi neîndulcite, apă minerală naturală plată sau carbogazoasă (băgată în săruri) ori băuturi izotonice pentru sportivi.
Mâncați fructe și legume proaspete: Pepenele roșu, castraveții, roșiile și piersicile conțin nu doar apă purificată biologic, ci și mineralele necesare pentru a menține echilibrul osmotic al celulelor.
Verificați culoarea urinei: Cel mai simplu indicator al nivelului de hidratare este urina. O culoare galben-deschis (ca paiul) indică o hidratare optimă. Dacă este închisă la culoare, sunteți deshidratat. Dacă este complet transparentă ca apa, înseamnă că beți prea multe lichide și ar trebui să reduceți ritmul.