Mitul hidratării excesive: De ce prea multă apă pe timp de caniculă poate deveni un pericol mortal

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 iun. 2026, 10:28

Când termometrele explodează, primul și cel mai frecvent sfat pe care îl auzim de la autorități și medici este să bem cât mai multă apă. Totuși, puțini știu că hidratarea dusă la extrem poate fi la fel de periculoasă ca deshidratarea. Consumul unei cantități exagerate de apă într-un timp foarte scurt poate declanșa o afecțiune medicală gravă, numită hiponatremie sau „intoxicație cu apă”, o dezechilibrare masivă a electroliților din organism care poate pune viața în pericol.

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