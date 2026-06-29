Sute de bucureșteni s-au prăbușit în stradă. Ambulanța, asaltată de mii de apeluri din cauza caniculei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 iun. 2026, 07:31

Bilanț alarmant în Capitală, unde valul de căldură extremă a îngenuncheat serviciile de urgență. În ultimele 84 de ore, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (SABIF) a înregistrat aproape 5.000 de apeluri. Dintre acestea, peste 400 de solicitări au vizat persoane cărora li s-a făcut rău direct în locurile publice, majoritatea fiind victime ale temperaturilor deșertice.

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