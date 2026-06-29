Sute de bucureșteni s-au prăbușit în stradă. Ambulanța, asaltată de mii de apeluri din cauza caniculei

Bilanț alarmant în Capitală, unde valul de căldură extremă a îngenuncheat serviciile de urgență. În ultimele 84 de ore, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (SABIF) a înregistrat aproape 5.000 de apeluri. Dintre acestea, peste 400 de solicitări au vizat persoane cărora li s-a făcut rău direct în locurile publice, majoritatea fiind victime ale temperaturilor deșertice.
Canicula provoacă un val uriaș de urgențe în București și Ilfov
Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (SABIF) se confruntă cu o presiune uriașă din cauza temperaturilor extreme. Managerul general al instituției, Alis Grasu, a informat că în ultimele 84 de ore s-au înregistrat 4.992 de apeluri, dintre care 3.238 au reprezentat urgențe majore, încadrate la Cod galben și Cod roșu.
Dintre pacienții asistați, 431 de persoane se aflau în spații publice în momentul în care au solicitat ajutorul medicilor. Potrivit conducerii SABIF, cele mai multe dintre aceste cazuri de stradă sunt o consecință directă a caniculei. Printre cele mai grave situații s-au numărat 36 de persoane care au suferit lipotimii (senzație de pierdere a cunoștinței) și alte 50 care au trecut prin sincope, pierzându-și complet cunoștința pentru perioade scurte de timp.
Mobilizare la maximum pe timp de cod roșu, în ciuda deficitului de personal
În perspectiva zilelor următoare, pentru care meteorologii au emis noi avertizări de cod roșu de caniculă, conducerea serviciului de salvare dă asigurări că s-au luat toate măsurile necesare. În prezent, ambulanța lucrează la întreaga capacitate de intervenție. Pentru a acoperi turele celor aflați în concedii medicale sau de odihnă, s-au depus eforturi considerabile pentru aducerea de personal suplimentar în regim de gardă.
Alis Grasu a atras însă atenția că menținerea unei capacități constante de intervenție este extrem de dificilă din cauza blocajului legislativ privind angajările. Multe posturi rămân vacante în urma pensionărilor sau a plecărilor din sistem, fără posibilitatea de a fi scoase la concurs.
Cum se face triajul cazurilor pentru a salva viețile aflate în pericol
Pentru a gestiona numărul uriaș de solicitări, dispeceratul SABIF aplică un protocol strict de prioritizare a apelurilor. Obiectivul principal este protejarea cazurilor de Cod roșu, unde există un risc vital imediat pentru pacient.
Conducerea instituției subliniază că, în ciuda aglomerării și a timpilor de așteptare care pot apărea, absolut nicio solicitare nu rămâne neonorată, iar echipajele de salvare sunt trimise la fiecare cetățean care cere ajutor medical.