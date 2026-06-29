Criză în spitalele din România. Sanitas cere deblocarea urgentă a angajărilor: „E nevoie de încă 20.000 de profesioniști”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 15:22

Federația Sanitas cere ministrului interimar al Sănătății să deblocheze angajările din sistemul medical. Sindicaliștii spun că spitalele au nevoie urgentă de încă 20.000 de profesioniști doar pentru a putea funcționa „pe avarie”.

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