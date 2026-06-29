Criză în spitalele din România. Sanitas cere deblocarea urgentă a angajărilor: „E nevoie de încă 20.000 de profesioniști”

Federația Sanitas cere ministrului interimar al Sănătății să deblocheze angajările din sistemul medical. Sindicaliștii spun că spitalele au nevoie urgentă de încă 20.000 de profesioniști doar pentru a putea funcționa „pe avarie”.
Federația Sanitas atrage atenția că mii de medici, asistenți medicali, infirmiere, îngrijitori, brancardieri, registratori medicali și alți angajați esențiali așteaptă să lucreze în spitale. În același timp, posturile rămân blocate, deși spitalele se confruntă deja cu o lipsă acută de personal. Sindicaliștii vorbesc despre o „situație dramatică” și spun că acești oameni sunt ținuți la poartă, deși există un memorandum adoptat de Guvern care ar putea permite deblocarea angajărilor.
Personalul din spitale, la limita epuizării
Sanitas susține că angajații din spitale lucrează în condiții tot mai grele. Mulți nu își pot lua concedii, nu pot avea grafice stabile și nu au pauze reale în timpul programului. Federația avertizează că personalul medical și auxiliar este tot mai aproape de epuizare, iar lipsa oamenilor se simte direct în activitatea spitalelor și în siguranța pacienților.
„Peste 20.000 de profesioniști din aceste categorii sunt necesari urgent pentru ca spitalele să poată funcționa măcar în regim de avarie. În plus, 2.000 de medici specialiști sunt pregătiți să intre în sistem, să preia gărzi, să deschidă linii de gardă, să reducă timpii de așteptare și să ofere siguranță pacienților”, scriu reprezentanții federației pe Facebook.
Potrivit Sanitas, solicitările de angajare au fost deja centralizate la Ministerul Sănătății. Federația cere public ministrului interimar al Sănătății să înceapă imediat procedura de deblocare a posturilor.
„Fără oameni, nu există îngrijire”
Sindicaliștii spun că problema nu mai poate fi amânată, pentru că lipsa personalului afectează întreaga activitate din spitale.
„Fără oameni, nu există îngrijire. Fără îngrijire, nu există siguranță. Fără siguranță, nu există sistem de sănătate. Cerem respectarea legii și deblocarea urgentă a angajărilor”, adaugă federația Sanitas.