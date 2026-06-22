A început audierea miniștilor din Cabinetul Veștea: ore cruciale în Parlament pentru noul Executiv

Astăzi, de la ora 12.00, a început audierea miniștrilor Cabinetului Veștea. Primii care vor fi audiați sunt miniștrii propuși la Agricultură, Dezvoltare și Energie. La 21:30 vom avea votul final în plenul reunit al Legislativului. Fiecare membru al guvernului Veștea va fi audiat câte o oră și jumătate în comisii. Surse apropiate de premierul desemnat spun, pentru Realitatea PLUS, că noul Guvern are deja toate voturile necesare asigurate pentru învestire.
Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Veștea au început luni, la ora 12.00, în Parlament, marcând prima etapă oficială înaintea votului de învestitură. Fiecare ministru are la dispoziție o oră și jumătate pentru a răspunde întrebărilor din comisiile de specialitate, ceea ce împinge programul până târziu în noapte.
Primele audieri îi vizează pe miniștrii propuși la Dezvoltare, Agricultură și Energie. Ritmul susținut al ședințelor face ca finalizarea lor să fie estimată în jurul orei 21:00.
De la 13.30, sunt programate audierile lui Sorin Cîmpeanu - Apărare, Cristian Pistol - Transporturi, Alexandru Nazare - Finanţe.
De la 15.00, vor avea loc audierile miniştrilor propuşi la Economie - Marian Aurelian BÂRGĂU, Radu Oprea - Secretariatul General al Guvernului, Monica Anisie - Educaţie.
De la 16.30, sunt programaţi - Eduard-Tatian MITITELU - Digitalizare, Alexandru-Mihai GHIGIU - Mediu, Radu MARINESCU - Justiţie.
La ora 18.00 sunt programaţi la audieri - Marian NEACŞU, Viceprim-ministru şi Ministrul Afacerilor Interne, Florin-Alexandru ZAHARIA, Ministrul Investiţiilor si Proiectelor Europene, Alexandru Florin ROGOBETE, Ministrul Sănătăţii.
Ultima serie de audieri, de la 19.30, îi include pe: Ioan VULPESCU, Ministrul Culturii; Petre-Florin MANOLE, Ministrul Muncii; Luca-Alexandru NICULESCU, Ministrul Afacerilor Externe.
Plenul reunit al Parlamentului este programat pentru ora 21:30, moment în care vor avea loc dezbaterile și votul final asupra Cabinetului condus de premierul desemnat Adrian Veștea. În aceste condiții, rezultatul votului ar putea fi cunoscut abia în jurul miezului nopții.
În comisii, fiecare ministru primește la final un aviz favorabil sau nefavorabil. Deși acest aviz este consultativ și nu influențează direct votul din plen, el reprezintă un indicator important al poziționării Parlamentului față de fiecare propunere în parte.
Lista depusă în Parlament pentru învestirea Guvernului
Adrian Veștea, premierul desemnat, a depus duminică seară lista de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Acesta s-a prezentat fizic la Palatul Parlamentului pentru a oficializa procedura, marcând astfel un pas esențial în procesul de învestire a noului Guvern.
Componența Cabinetului este următoarea:
Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)
Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)
Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)
Diana Morar – vicepremier (independent)
Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)
Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)
Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)
Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)
Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)
Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)
Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)
Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)
Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)
Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)
Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)
Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)
Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)
Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)
Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)
Alexandru Rogobete - ministru al Sănătăţii (PSD)
Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)