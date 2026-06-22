A început audierea miniștilor din Cabinetul Veștea: ore cruciale în Parlament pentru noul Executiv

Publicat 22 iun. 2026, 13:00 Actualizat 22 iun. 2026, 13:07 Sursă Realitatea PLUS

Astăzi, de la ora 12.00, a început audierea miniștrilor Cabinetului Veștea. Primii care vor fi audiați sunt miniștrii propuși la Agricultură, Dezvoltare și Energie. La 21:30 vom avea votul final în plenul reunit al Legislativului. Fiecare membru al guvernului Veștea va fi audiat câte o oră și jumătate în comisii. Surse apropiate de premierul desemnat spun, pentru Realitatea PLUS, că noul Guvern are deja toate voturile necesare asigurate pentru învestire.

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