Comandament de urgență în energie din cauza Codului Roșu de caniculă. Transelectrica anunță măsuri speciale pentru evitarea avariilor

Ministerul Energiei a convocat luni, 29 iunie, Comandamentul Energetic la sediul Dispecerului Energetic Național. Decizia vine în contextul avertizărilor meteorologice extreme de Cod Roșu de caniculă, valabile până pe 1 iulie. Autoritățile și companiile din domeniu au stabilit măsuri de urgență pentru a asigura continuitatea alimentării cu energie electrică, în condițiile în care consumul va atinge cote alarmante.
Ședința a fost condusă de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, și a reunit toate entitățile relevante din cadrul Sistemului Electroenergetic Național (SEN). Oficialii au analizat disponibilitatea centralelor de producție, starea rețelelor de transport și prognozele de consum pentru următoarele zile toride.
Consum record de energie la orele serii: Ce măsuri a luat Transelectrica
Dispecerul Energetic Național estimează că în intervalele de vârf de seară din zilele de luni și marți, consumul maxim de energie electrică va atinge aproximativ 8.000 MW.
Pentru a face față acestei presiuni și a reduce riscurile de avarie, Transelectrica SA a trecut deja la aplicarea unor măsuri preventive stricte:
Anularea lucrărilor programate: Toate retragerile din exploatare ale instalațiilor au fost anulate, astfel încât infrastructura de transport să funcționeze la capacitate maximă.
Pregătire pentru intervenții graduale: Sunt pregătite măsuri operative ce pot fi activate în orice moment pentru a menține echilibrul fragil dintre producție și consum.
Mobilizare pe teren: Peste 1.500 de oameni din echipele operative, din stațiile electrice de transformare și din sucursalele teritoriale sunt în alertă maximă pentru a interveni prompt la orice incident.
Capacități noi în sistem: 1.000 MW pregătiți de conectare în perioada caniculei
Sistemul românesc este mai flexibil în această vară datorită investițiilor recente. Reprezentanții ministerului au anunțat că, pe lângă cei aproximativ 1.500 MW puși deja în funcțiune de la începutul anului 2026 (dintre care 1.000 MW doar în ultima lună), rețeaua primește un sprijin masiv.
În perioada imediat următoare, alți 1.000 MW proveniți din centrale fotovoltaice, eoliene și instalații de stocare noi sunt pregătiți pentru a fi conectați la rețea. Această infuzie de energie verde va ajuta la creșterea rezilienței sistemului pe durata valului de căldură extremă.
Autoritățile dau asigurări că rețeaua este monitorizată secundă cu secundă și că siguranța alimentării consumatorilor casnici și industriali rămâne prioritatea absolută pe tot parcursul avertizării de Cod Roșu.