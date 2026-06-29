Comandament de urgență în energie din cauza Codului Roșu de caniculă. Transelectrica anunță măsuri speciale pentru evitarea avariilor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 iun. 2026, 14:50

Ministerul Energiei a convocat luni, 29 iunie, Comandamentul Energetic la sediul Dispecerului Energetic Național. Decizia vine în contextul avertizărilor meteorologice extreme de Cod Roșu de caniculă, valabile până pe 1 iulie. Autoritățile și companiile din domeniu au stabilit măsuri de urgență pentru a asigura continuitatea alimentării cu energie electrică, în condițiile în care consumul va atinge cote alarmante.

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