Tiroida și metabolismul: De ce această glandă mică îți poate da viața peste cap

O glandă de dimensiunea unui fluture, situată la baza gâtului, controlează în mare măsură ritmul la care corpul tău funcționează — de la bătăile inimii și temperatura corpului, până la greutate, dispoziție și energie. Aceasta este tiroida, și afecțiunile ei sunt mult mai frecvente decât s-ar crede, afectând aproximativ 1 din 10 adulți, cu o prevalență de 5–8 ori mai mare la femei.
Cum funcționează tiroida
Tiroida produce doi hormoni esențiali — T3 (triiodotironina) și T4 (tiroxina) — care reglează metabolismul la nivel celular. Când tiroida funcționează corect, totul merge în echilibru. Când produce prea puțin sau prea mult, efectele se simt în tot corpul.
Hipotiroidismul: Când tiroida „leneveșe"
Hipotiroidismul apare atunci când glanda tiroidă nu produce suficienți hormoni. Metabolismul încetinește, iar simptomele sunt adesea subtile și instalate treptat, ceea ce face diagnosticul dificil.
Simptome frecvente:
· Oboseală persistentă, chiar și după odihnă
· Creștere în greutate fără schimbări în alimentație
· Piele uscată, păr fragil, unghii casante
· Sensibilitate la frig
· Depresie, lentoare mentală, probleme de memorie
· Constipație
· Cicluri menstruale neregulate
Cauza cea mai frecventă este tiroidita Hashimoto, o boală autoimună în care sistemul imunitar atacă tiroida.
Hipertiroidismul: Când tiroida „accelerează"
Hipertiroidismul înseamnă producție excesivă de hormoni tiroidieni. Metabolismul se accelerează, iar corpul funcționează „în turație maximă".
Simptome frecvente:
· Scădere în greutate rapidă, în ciuda apetitului crescut
· Palpitații și ritm cardiac accelerat
· Nervozitate, anxietate, iritabilitate
· Tremur al mâinilor
· Transpirații excesive și intoleranță la căldură
· Diaree
· Ochi bombați (în boala Graves)
Nodulii tiroidieni și gușa
Mulți oameni descoperă că au noduli tiroidieni la un control de rutină sau la o ecografie făcută din alt motiv. Marea majoritate a nodulilor sunt benigni, dar unii necesită monitorizare sau investigații suplimentare. Gușa — mărirea în volum a tiroidei — poate apărea atât în hipo-, cât și în hipertiroidism, sau independent de funcția glandei.
Sfaturi practice pentru sănătatea tiroidei
1. Fă analize periodic. Un simplu test de sânge — TSH (hormonul de stimulare tiroidiană) — poate detecta problemele tiroidiene. Se recomandă mai ales femeilor peste 35 de ani și persoanelor cu antecedente familiale.
2. Asigură-te că primești suficient iod. Iodul este esențial pentru producerea hormonilor tiroidieni. Sarea iodată, peștele, lactatele și ouăle sunt surse bune. Atenție însă: excesul de iod poate fi la fel de dăunător ca lipsa lui.
3. Nu ignora selenul. Seleniul protejează tiroida de stresul oxidativ și susține conversia T4 în T3. Se găsește în nuci braziliene, pește, carne și ouă.
4. Fii atent la simptomele difuze. Oboseala cronică, creșterea inexplicabilă în greutate sau anxietatea fără cauze clare merită investigate și tiroidian, nu doar psihologic sau cardiologic.
5. Evită automedicația cu suplimente tiroidiene. Suplimentele cu extracte tiroidiene vândute fără prescripție pot perturba grav echilibrul hormonal. Orice tratament trebuie prescris și monitorizat de un medic endocrinolog.
Când mergi la endocrinolog
Dacă recunoști mai multe simptome din cele descrise mai sus sau dacă analizele de rutină arată un TSH anormal, consultul unui medic endocrinolog este pasul următor. Afecțiunile tiroidiene se tratează eficient — fie prin medicație, fie prin alte metode — dar numai dacă sunt diagnosticate corect.
Articol cu caracter informativ. Nu înlocuiește consultul medical de specialitate.