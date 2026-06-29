Tiroida și metabolismul: De ce această glandă mică îți poate da viața peste cap

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 15:00

O glandă de dimensiunea unui fluture, situată la baza gâtului, controlează în mare măsură ritmul la care corpul tău funcționează — de la bătăile inimii și temperatura corpului, până la greutate, dispoziție și energie. Aceasta este tiroida, și afecțiunile ei sunt mult mai frecvente decât s-ar crede, afectând aproximativ 1 din 10 adulți, cu o prevalență de 5–8 ori mai mare la femei.

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