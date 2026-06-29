UE pregătește sistemul care îi oprește pe șoferii beți să pornească motorul

Uniunea Europeană face un nou pas în direcția creșterii siguranței rutiere și introduce o cerință tehnică ce va permite montarea unor sisteme capabile să împiedice conducerea sub influența alcoolului. Măsura va intra în vigoare în vara anului 2026 și va viza toate autoturismele noi înmatriculate în statele membre.
Obiectivul autorităților europene este reducerea numărului de accidente provocate de consumul de alcool, după ce măsurile aplicate exclusiv șoferilor s-au dovedit insuficiente pentru eliminarea acestui fenomen.
Toate mașinile noi vor trebui să fie pregătite pentru sistemul Alcolock
Începând cu 7 iulie 2026, toate vehiculele noi înmatriculate în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene vor trebui să fie echipate cu o interfață standardizată destinată sistemelor Alcolock.
Noua obligație face parte din ultima etapă a Regulamentului General de Siguranță 2 (GSR II), adoptat de Uniunea Europeană și publicat încă din 2019 în Jurnalul Oficial. Spre deosebire de etapele anterioare, această prevedere se va aplica tuturor autoturismelor care vor primi prima înmatriculare după data-limită stabilită, inclusiv modelelor aflate deja în producție și comercializare.
Șoferii nu vor sufla obligatoriu în etilotest pentru a porni mașina
Noua legislație nu impune montarea efectivă a sistemului Alcolock pe fiecare autoturism și nici utilizarea lui de către toți conducătorii auto.
Cerința vizează exclusiv pregătirea tehnică a vehiculelor pentru ca un astfel de dispozitiv să poată fi instalat ulterior, dacă legislația națională sau o hotărâre judecătorească va impune acest lucru.
Astfel, proprietarii mașinilor nu vor fi obligați să efectueze un test de alcoolemie înainte de fiecare pornire a motorului, însă autoturismele vor fi construite astfel încât integrarea sistemului să poată fi realizată rapid și fără modificări majore.
Cum funcționează tehnologia Alcolock
Sistemul Alcolock este alcătuit din două componente principale. Prima este un dispozitiv prevăzut cu un senzor electrochimic în care șoferul expiră aerul, iar cea de-a doua este o unitate electronică legată direct la sistemul de pornire al automobilului.
În momentul în care concentrația de alcool detectată depășește limita stabilită, sistemul blochează pornirea motorului.
Pentru a putea fi utilizate în Uniunea Europeană, aceste dispozitive trebuie să respecte standardul european EN 50436, elaborat de organismele europene de standardizare.
Tehnologia nu este una nouă. Sistemele Alcolock sunt deja folosite în mai multe state membre, în special în cazul șoferilor recidiviști condamnați pentru conducerea sub influența alcoolului sau în domeniul transportului profesional.
Uniunea Europeană urmărește reducerea drastică a accidentelor
Introducerea acestei interfețe face parte din strategia Vision Zero, prin care Uniunea Europeană și-a propus reducerea aproape completă a numărului de persoane care își pierd viața în accidente rutiere până în anul 2050.
Statisticile oficiale arată amploarea problemei. Numai în anul 2023, aproximativ 5.000 de persoane și-au pierdut viața în accidente provocate de consumul de alcool la volan, ceea ce reprezintă aproximativ un sfert din totalul victimelor accidentelor rutiere înregistrate în Uniunea Europeană.
Mai multe state au introdus deja astfel de măsuri. Franța, Finlanda și Suedia utilizează pe scară largă sistemele Alcolock, iar Spania și Italia au adoptat prevederi prin care acestea devin obligatorii pentru anumite categorii de șoferi.
Lista dotărilor obligatorii continuă să se extindă
Interfața destinată sistemului Alcolock reprezintă doar una dintre noile cerințe de siguranță care vor deveni obligatorii pentru autoturismele noi.
Pachetul european include și sisteme de frânare automată de urgență cu detectarea pietonilor și bicicliștilor, tehnologii de monitorizare a oboselii șoferului, asistenți inteligenți pentru respectarea limitelor de viteză, noua generație a sistemului de apel automat de urgență eCall, precum și înregistratoare de date de eveniment, similare cutiilor negre utilizate în aviație.