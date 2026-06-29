UE pregătește sistemul care îi oprește pe șoferii beți să pornească motorul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 17:25

Uniunea Europeană face un nou pas în direcția creșterii siguranței rutiere și introduce o cerință tehnică ce va permite montarea unor sisteme capabile să împiedice conducerea sub influența alcoolului. Măsura va intra în vigoare în vara anului 2026 și va viza toate autoturismele noi înmatriculate în statele membre.

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