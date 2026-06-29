Grecia primește de la UE 1,5 milioane de euro pentru eradicarea peștelui-iepure

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 16:43

Regiunile grecești Creta și Egeea de Sud pot depune, începând de luni, cereri de participare la primul program european de prime destinate capturării peștelui-iepure (Lagocephalus sceleratus), o specie invazivă care amenință atât pescuitul, cât și ecosistemele marine din Mediterana.

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