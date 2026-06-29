Grecia primește de la UE 1,5 milioane de euro pentru eradicarea peștelui-iepure

Regiunile grecești Creta și Egeea de Sud pot depune, începând de luni, cereri de participare la primul program european de prime destinate capturării peștelui-iepure (Lagocephalus sceleratus), o specie invazivă care amenință atât pescuitul, cât și ecosistemele marine din Mediterana.
Guvernul grec va oferi 5,33 euro pe kilogram pentru capturile din această specie, în baza unui buget de 1,5 milioane de euro finanțat din fonduri europene, a declarat Spyros Protopsaltis, secretarul general al Ministerului Agriculturii.
„Cu cât regiunile vor reacționa mai rapid, cu atât mai repede va putea fi pusă în aplicare prima de captură”, a asigurat Protopsaltis.
Un program similar există deja în Cipru, unde prima acordată pescarilor este de 4,73 euro pe kilogram.
O specie periculoasă și în expansiune
Cunoscut și ca pește-iepure, Lagocephalus sceleratus a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez, venind din Marea Roșie și din oceanele Indian și Pacific, potrivit Universității franceze Cote d'Azur, care monitorizează speciile neindigene din Mediterana. Înmulțirea sa în apele grecești este considerată un efect direct al încălzirii mărilor și oceanelor.
Pericolele pe care le reprezintă sunt duble: pe de o parte, dinții săi puternici provoacă daune importante plaselor de pescuit, iar pe de altă parte, carnea sa este extrem de toxică pentru om, conținând tetrodotoxină, o substanță letală în caz de ingestie.
Ce trebuie să facă regiunile
Regiunile înscrise în program vor fi obligate să organizeze refrigerarea peștilor după capturare, urmată de incinerarea acestora în instalații specializate, pentru a preveni orice risc de contaminare.
Măsura face parte dintr-un plan de acțiune național elaborat în 2024 de Centrul Elen de Cercetare Marină (ELKETHE), care recomanda, printre altele, instituirea unei prime de captură, un sistem de monitorizare a speciei și despăgubiri pentru pescarii afectați de daunele produse plaselor lor.