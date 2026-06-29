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Extern· 1 min citire
Atac armat în Germania. Cinci persoane au murit, iar un suspect a fost arestat de poliție
Atac armat Germania
Mai multe persoane au murit după ce au fost trase focuri de armă în orașul Stade, din Saxonia Inferioară, aflat la vest de Hamburg. Poliția a confirmat incidentul, însă nu a comunicat până acum numărul exact al victimelor.
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