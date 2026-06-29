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Atac armat în Germania. Cinci persoane au murit, iar un suspect a fost arestat de poliție

Atac armat Germania

Atac armat Germania

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 15:14

Mai multe persoane au murit după ce au fost trase focuri de armă în orașul Stade, din Saxonia Inferioară, aflat la vest de Hamburg. Poliția a confirmat incidentul, însă nu a comunicat până acum numărul exact al victimelor.

Potrivit NDR, care citează surse din poliție, cinci persoane ar fi murit în urma atacului. Un suspect a fost arestat, iar motivul atacului este, deocamdată, necunoscut.

Operațiune de amploare a poliției

Incidentul a avut loc în zona Dankersstraße, unde autoritățile au declanșat o operațiune polițienească majoră. Poliția locală a transmis un mesaj prin WhatsApp prin care le-a cerut oamenilor să părăsească zona afectată și să evite împrejurimile. Forțele de ordine au intervenit la fața locului și au securizat perimetrul, în timp ce anchetatorii au început verificările pentru a stabili cum s-a produs atacul, conform presei străine.

Relatări neconfirmate despre locul atacului

Focurile de armă ar fi fost trase în zona unui centru pentru tineret din Stade. Autoritățile nu au confirmat oficial această informație. Ancheta este în desfășurare, iar poliția urmează să stabilească numărul exact al victimelor, împrejurările în care s-a produs atacul și motivul pentru care suspectul ar fi deschis focul.

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