Atac armat în Germania. Cinci persoane au murit, iar un suspect a fost arestat de poliție

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 15:14

Mai multe persoane au murit după ce au fost trase focuri de armă în orașul Stade, din Saxonia Inferioară, aflat la vest de Hamburg. Poliția a confirmat incidentul, însă nu a comunicat până acum numărul exact al victimelor.

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