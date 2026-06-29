Soluție de criză la Volkswagen: Propunerea unui acționar important pentru salvarea constructorului german

Unul dintre cei mai importanți acționari ai grupului auto propune o soluție inedită pentru a reduce presiunea uriașă de pe fabricile din Germania: mutarea producției unor modele electrice și hibride concepute inițial exclusiv pentru piața din China direct pe liniile de asamblare europene, notează Reuters.
Grupul Volkswagen traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa, fiind forțat să analizeze măsuri extreme din cauza concurenței agresive a producătorilor chinezi, a tarifelor vamale din Statele Unite și a scăderii drastice a cererii pe piața europeană. În încercarea de a evita un scenariu catastrofal, care ar presupune închiderea a patru uzine din Germania și concedierea a până la 100.000 de angajați, liderii regionali propun o reconfigurare radicală a producției.
Planul Saxoniei Inferioare: Tehnologia chineză, salvarea uzinelor germane
Propunerea de salvare vine de la Olaf Lies, premierul landului german Saxonia Inferioară, regiune care deține 20% din drepturile de vot în cadrul constructorului auto și găzduiește cinci dintre cele șase fabrici din vestul Germaniei. Oficialul solicită ca o parte din mașinile dezvoltate și gândite în prezent exclusiv pentru piața din China să fie asamblate local, în fabricile germane.
Conform planului, această mutare ar crește imediat gradul de utilizare al liniilor de producție autohtone și ar securiza zeci de mii de locuri de muncă. Olaf Lies consideră că Volkswagen trebuie să prioritizeze menținerea activității în unitățile existente pe pământ european, în loc să continue extinderea și investițiile în noi capacități de producție în afara țării.
Efectul Porsche: SUV-ul Cayenne, mutat din Slovacia la Leipzig
Ideea importului de tehnologie chineză nu este singura strategie analizată pentru a redresa eficient fabricile germane. Brandurile din portofoliul grupului caută deja soluții interne de optimizare.
Potrivit publicației Frankfurter Allgemeine Zeitung, Porsche ia în calcul mutarea producției celebrului SUV Cayenne din Slovacia direct în uzina germană de la Leipzig. O astfel de decizie ar aduce un volum suplimentar de muncă considerabil și ar stabiliza activitatea uneia dintre cele mai importante fabrici ale grupului din Germania.
Tensiuni majore înaintea ședinței decisive din luna iulie
Toate aceste propuneri alternative vin în contextul în care conducerea centrală a Volkswagen a avertizat public că actualul model de business a devenit complet nesustenabil.
Bătălia decisivă pentru viitorul gigantului auto se va da la începutul lunii iulie, în cadrul unei reuniuni de urgență a consiliului de supraveghere. Sindicatele și reprezentanții landului Saxonia Inferioară s-au poziționat deja pe un front comun, anunțând o opoziție fermă față de orice plan de restructurare care implică concedieri în masă sau închiderea definitivă a unor fabrici.