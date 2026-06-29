Soluție de criză la Volkswagen: Propunerea unui acționar important pentru salvarea constructorului german

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 iun. 2026, 08:47

Unul dintre cei mai importanți acționari ai grupului auto propune o soluție inedită pentru a reduce presiunea uriașă de pe fabricile din Germania: mutarea producției unor modele electrice și hibride concepute inițial exclusiv pentru piața din China direct pe liniile de asamblare europene, notează Reuters.

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