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CSAT, convocat în plin război politic. Nicușor Dan discută strategia NATO și misiunile Armatei, la aceeași masă cu premierul demis
Foto/Arhivă/Profimedia
Publicat29 iun. 2026, 06:19
Actualizat29 iun. 2026, 06:20
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru a stabili strategia României la viitorul Summit NATO de la Ankara. Ședința de importanță strategică se desfășoară însă într-un context politic critic, la masă luând loc un premier demis și un cabinet de miniștri interimari.
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