CSAT, convocat în plin război politic. Nicușor Dan discută strategia NATO și misiunile Armatei, la aceeași masă cu premierul demis

Publicat 29 iun. 2026, 06:19 Actualizat 29 iun. 2026, 06:20 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru a stabili strategia României la viitorul Summit NATO de la Ankara. Ședința de importanță strategică se desfășoară însă într-un context politic critic, la masă luând loc un premier demis și un cabinet de miniștri interimari.

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