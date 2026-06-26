Grindeanu, atac la coaliție: „PNL-USR-UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, lansează un atac direct la partenerii de negocieri de la Cotroceni și spune că PNL-USR-UDMR nu sunt de acord să accepte noua variantă de guvernare pentru simplul motiv că nu vor să renunțe la privilegii.
Sorin Grindeanu, a lansat o replică tăioasă la adresa liderilor PNL și USR, după eșecul răsunător al negocierilor de la Palatul Cotroceni. Liderul social-democrat acuză blocul de dreapta de duplicitate, goană după privilegii și incapacitate de a-și asuma guvernarea, avertizând că PSD a ajuns la limita concesiilor și este pregătit în orice moment de alegeri anticipate.
Partidele de dreapta prelungesc criza pentru funcții și privilegii
Sorin Grindeanu a taxat dur atitudinea partenerilor de dialog, arătând că social-democrații au fost singurii care au dat dovadă de maturitate politică de la izbucnirea crizei:
„PSD a fost mereu constructiv în ceea ce privește găsirea unei soluții pentru ca România să aibă un guvern cu puteri depline. A venit momentul ca celelalte partide așa-zis pro-occidentale să spună dacă doresc cu adevărat să formeze o majoritate sau preferă să prelungească criza politică.
PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor ce se schimbă în permanență, apoi să fim continuu mințiți, stând la masă cu președintele României. PNL-USR-UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii.”
Argumentele PSD: Concesiile s-au terminat, rotativa nu se reia de la început
Pentru a demonstra poziția fermă a partidului, liderul social-democrat a prezentat o listă clară de argumente factuale care arată de ce solicitările PNL și USR sunt complet inacceptabile pentru social-democrați:
Consecvență deplină: PSD a avut aceeași poziție de la bun început. Am urmărit formarea unui guvern stabil și funcțional.
Compromisuri majore: PSD a făcut concesii importante pe parcursul celor 50 de zile. Am acceptat inclusiv varianta unui prim-ministru din partea unui partid clasat după PSD la alegeri.
Absurditatea unei noi rotative: În acordul politic anterior, PNL a exercitat deja prima parte a rotației la conducerea Guvernului. Nu există niciun argument de echitate care să justifice reluarea acestui mecanism de la început.
Fără voturi date în alb: PSD nu acceptă să ofere doar voturile. Nu există guvernare fără asumarea responsabilității. Nu vom susține formule în care alții conduc, iar PSD este chemat doar să sprijine măsuri care nu țin cont de impactul socio-economic.
Concluzia lui Sorin Grindeanu: PSD nu mai face nicio propunere
În finalul declarației sale, Grindeanu a subliniat că partidul său și-a epuizat toate resursele de negociere din respect pentru electorat și a lansat o provocare directă taberei adverse, amenințând deschis cu dizolvarea Parlamentului:
„PSD este pregătit să guverneze. Avem un program clar, un acord politic respectat și o majoritate stabilă. Ceilalți poate vor doar să guverneze încă două luni ca interimari. PSD consideră că spațiul compromisului este epuizat. Dacă ceilalți parteneri nu doresc această formulă, trebuie să o spună deschis. Nu este util să prelungim negocieri fără perspectivă.
PSD consideră că există soluții clare, constituționale. Ori există o majoritate care își asumă guvernarea, ori trebuie să acceptăm că actualul Parlament nu mai poate genera o formulă stabilă. PSD are o datorie față de românii care ne-au ales. Am făcut concesii importante, unele dificile pentru propriul nostru electorat. Nu putem cere membrilor și votanților noștri noi concesii.
Concluzie: PSD nu mai înaintează o altă propunere. De aceea, le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor!”