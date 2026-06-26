Grindeanu, atac la coaliție: „PNL-USR-UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 iun. 2026, 20:37

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, lansează un atac direct la partenerii de negocieri de la Cotroceni și spune că PNL-USR-UDMR nu sunt de acord să accepte noua variantă de guvernare pentru simplul motiv că nu vor să renunțe la privilegii.

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