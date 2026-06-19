Apocalipsa cosmică a fost rescrisă. Pământul ar putea scăpa de sfârșitul lumii provocat de Soare

Publicat 19 iun. 2026, 22:17 Actualizat 19 iun. 2026, 22:22 Sursă Agerpres

Oamenii de știință au crezut până de curând că Pământul va sfârși prin a fi „înghițit” de Soare, atunci când acesta din urmă se va transforma într-o stea gigantă. Însă planeta noastră ar putea evita în cele din urmă acest destin plin de cruzime, potrivit unui studiu publicat vineri.

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