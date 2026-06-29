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Bolojan face baie de mulțime, opoziția îl acuză de prăbușirea economică

Ilie Bolojan pe aeroportul din Oradea. Foto/Captur[ video

Ilie Bolojan pe aeroportul din Oradea. Foto/Captur[ video

Scris deIulian Budusan
Publicat29 iun. 2026, 06:11
Actualizat29 iun. 2026, 06:12
SursăRealitatea PLUS

Premierul demis, Ilie Bolojan, își continuă agenda publică intensă din ultimele zile. La doar o zi după ce a asistat la inaugurarea unui hotel de 5 stele, acesta s-a deplasat la Aeroportul Oradea pentru a marca deschiderea noilor rute către Roma și Dortmund. Prezența sa nu a trecut neobservată: mai mulți pasageri l-au oprit pentru a face poze, după care demnitarul s-a aliniat la rândul de îmbarcare al unui zbor către București.

Ilie Bolojan, baie de mulțime la Aeroportul Oradea înainte de zborul spre Capitală

Aflat în tranzit spre București, premierul interimar Ilie Bolojan a fost protagonistul unui moment inedit duminică după-amiază, pe Aeroportul Oradea. Prezența sa pe terminalul bihorean a coincis cu un moment important pentru infrastructura aeroportuară locală: zborurile inaugurale operate de compania Wizz Air către destinațiile Roma Fiumicino și Dortmund.

Deși a asistat la evenimentul aviatic, fostul lider al Consiliului Județean Bihor a ales de această dată o atitudine rezervată în raport cu microfoanele. Acesta nu a susținut discursuri oficiale și a evitat declarațiile în fața jurnaliștilor, limitându-se la un dialog scurt cu primarul Florin Birta și cu managerul aeroportului, Răzvan Horga, chiar în timp ce aeronava sosită din Italia își debarca pasagerii pe pistă.

Zâmbete și fotografii pe terminalul de plecări

Trecerea sa prin aerogară nu a rămas însă neobservată de public. Recunoscut pentru stilul său public care împarte adesea electoratul în susținători și critici, Bolojan a fost rapid abordat de numeroși călători în zona de plecări. Șeful interimar al Executivului a răspuns cu deschidere: a zâmbit celor din jur, a dat mâna cu oamenii și a acceptat să facă fotografii cu toți cei care l-au oprit.

La coadă spre București, alături de ceilalți pasageri

Ulterior, păstrându-și obiceiul de a călători fără protocol extins sau facilități VIP, premierul și-a transportat singur bagajele prin terminal. Acesta s-a aliniat la rândul obișnuit pentru verificarea documentelor și îmbarcarea pe cursa de București, fiind escortat discret de doar doi ofițeri SPP.

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