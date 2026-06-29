Bolojan face baie de mulțime, opoziția îl acuză de prăbușirea economică

Publicat 29 iun. 2026, 06:11 Actualizat 29 iun. 2026, 06:12 Sursă Realitatea PLUS

Premierul demis, Ilie Bolojan, își continuă agenda publică intensă din ultimele zile. La doar o zi după ce a asistat la inaugurarea unui hotel de 5 stele, acesta s-a deplasat la Aeroportul Oradea pentru a marca deschiderea noilor rute către Roma și Dortmund. Prezența sa nu a trecut neobservată: mai mulți pasageri l-au oprit pentru a face poze, după care demnitarul s-a aliniat la rândul de îmbarcare al unui zbor către București.

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