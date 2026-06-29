Advertising
Advertising
Actual· 2 min citire
Bolojan face baie de mulțime, opoziția îl acuză de prăbușirea economică
Ilie Bolojan pe aeroportul din Oradea. Foto/Captur[ video
Publicat29 iun. 2026, 06:11
Actualizat29 iun. 2026, 06:12
SursăRealitatea PLUS
Premierul demis, Ilie Bolojan, își continuă agenda publică intensă din ultimele zile. La doar o zi după ce a asistat la inaugurarea unui hotel de 5 stele, acesta s-a deplasat la Aeroportul Oradea pentru a marca deschiderea noilor rute către Roma și Dortmund. Prezența sa nu a trecut neobservată: mai mulți pasageri l-au oprit pentru a face poze, după care demnitarul s-a aliniat la rândul de îmbarcare al unui zbor către București.
Citește și
- 10:58Exclusiv la „Culisele Statului Paralel”: Călin Georgescu, față în față cu Anca Alexandrescu, duminică de la 20:55
- 23:52Polonia și statele baltice, luate în vizor de Kremlin: Statele NATO trag un semnal de alarmă privind posibile provocări militare orchestrate de Rusia
- 23:10Schimbare radicală în Orientul Mijlociu. Planul Omanului pentru taxarea navelor comerciale care trec prin Strâmtoarea Ormuz
- 22:37Portretul ideologic al lui Siegfried Mureșan: Aliniere totală la agenda Bruxelles-ului și sprijin necondiționat pentru Ucraina
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News